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Общество

Снег с метелью и сильный ветер надвигаются на Казахстан

Природа, природа Казахстана, Казахстан, туризм, туризм в Казахстане, ВКО, Восточно-Казахстанская область, зима, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 17:27 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 19 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на юго-востоке, востоке Казахстана отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков.

"На большую часть территории страны будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидается снег с метелью, на юго-западе, юге пройдут осадки (дождь и снег), в центре страны – сильный снег... По республике ожидаются гололед, усиление ветра, на юге, севере, в центре – туман".РГП "Казгидромет"

По данным Гидрометцентра, в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный с порывами до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.

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Ранее синоптики рассказали, что циклон принесет в Казахстан метели и резкое похолодание.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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