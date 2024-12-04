Метель, гололед и туман: какая погода ждет казахстанцев 5 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий РК ожидается неустойчивый характер погоды.

"На севере, северо-западе, в центре страны ожидается снег, на юго-западе – небольшие осадки в виде дождя и снега. Под влиянием поля высокого давления на западе, юге, востоке, северо-востоке республики ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, на юго-востоке, севере – усиление ветра, на севере – с метелью. На западе, севере, юге страны – гололед.

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 5 по 7 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

