Снегопады и метели: какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в понедельник, 9 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине РК пройдет снег, временами сильный. "На юго-востоке – снег, на севере, юге, в центре – небольшой снег, гололед, низовая метель. Под влиянием антициклона в западной половине страны сохраняется погода без осадков", – говорится в сообщении. По республике ожидаются туманы, на западе, юге, востоке – усиление ветра. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток. Подробнее можно узнать здесь.

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