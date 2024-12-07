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События

Снегопады и метели: какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 19:08 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в понедельник, 9 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине РК пройдет снег, временами сильный.

"На юго-востоке – снег, на севере, юге, в центре – небольшой снег, гололед, низовая метель. Под влиянием антициклона в западной половине страны сохраняется погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, на западе, юге, востоке – усиление ветра.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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