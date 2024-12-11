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События

Назарбаев Университет прокомментировал результаты государственного аудита

Назарбаев Университет прокомментировал результаты государственного аудита, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 18:32 Фото: Назарбаев Университет
В официальном сообщении вуза сообщается, что Высшая аудиторская палата РК провела государственный аудит деятельности автономной организации образования "Назарбаев Университета" за период работы с 2017 по 2023 год.

В целом, Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан отмечено, что университет достиг значительных успехов, став международным образовательным учреждением. Университет демонстрирует высокий уровень образования и научных исследований, интегрируя международные стандарты качества в свои образовательные программы, что подтверждается многочисленными аккредитациями и партнерствами с ведущими мировыми университетами.

При этом выявленные в ходе аудита финансовые нарушения касаются процедурных моментов, связанных с начислением компенсации по проезду студентов и государственных стипендий в рамках бюджетной программы и не затрагивают академическую и научную деятельность университета.

Согласно аудиторскому отчету, университетом и его организациями в установленном порядке разработан план мероприятий по исполнению рекомендаций Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, по которому уже ведется соответствующая работа. Информация о ходе исполнения вышеуказанного плана на регулярной основе будет вноситься университетом Высшему попечительскому совету и Попечительскому совету.

Отметим, в 2024 году объем финансирования университета из республиканского бюджета составляет 50 процентов, оставшаяся сумма финансируется из эндаумент-фонда и спонсорских средств, а также за счет предоставления образовательных, научно-исследовательских и иных услуг.

Дополнительно сообщаем, что закуп без применения конкурсных процедур предусматривается Правилами закупок университета, утвержденными Попечительским советом Назарбаев университета, и применяются в отношении университетов – стратегических партнеров, а также других контрагентов, оказывающих услуги в сфере академической и научной деятельности.

Со своей стороны университет, помимо устранения указанных недостатков в текущей деятельности, будет работать над недопущением реализации таких рисков в будущем. При этом университет планирует открытие новых образовательных программ, увеличение количества платных обучающихся, реализацию проекта по искусственному интеллекту и иных научных проектов и наряду с этим полноценно обеспечивать реализацию своих стратегических задач по подготовке ученых и специалистов. Вместе с тем продолжит работать над инновационными научными проектами, направленными на коммерциализацию и необходимыми для развития и процветания Казахстана.

Айсулу Омарова
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