Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ

В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) 5 сентября 2025 года рассказали, что будет с приобретенным на похищенные деньги имуществом, которое конфисковали у осужденной Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, его выставят на аукцион.

"Имущество (конфискованное у Перизат Кайрат. – Прим. ред.), согласно приговору суда, будет выставлено на аукцион и продано. Соответственно, с этих денег будет возмещение ущерба потерпевшей стороне", – сказал заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

В декабре 2024 года АФМ наглядно показало недвижимость и имущество Перизат Кайрат, на которые с санкции суда был наложен арест.

Согласно приговору, у Перизат Кайрат были конфискованы:

частный дом в коттеджном городке "Vela Village";

квартиры в жилых комплексах "Akbulak Riviera", "Sensata Plaza", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;

автомашины марки "Mercedes-Benz S450" 2024 г.в., "Lexus LX 600" 2024 г.в., "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" 2023 г.в., "Haval H6 GT" 2024 г.в.;

100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";

свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов.

25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Перизат Кайрат была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК и лишена свободы на 10 лет. Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.