Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ
Фото: Instagram/01pk
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) 5 сентября 2025 года рассказали, что будет с приобретенным на похищенные деньги имуществом, которое конфисковали у осужденной Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в агентстве, его выставят на аукцион.
"Имущество (конфискованное у Перизат Кайрат. – Прим. ред.), согласно приговору суда, будет выставлено на аукцион и продано. Соответственно, с этих денег будет возмещение ущерба потерпевшей стороне", – сказал заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
В декабре 2024 года АФМ наглядно показало недвижимость и имущество Перизат Кайрат, на которые с санкции суда был наложен арест.
Согласно приговору, у Перизат Кайрат были конфискованы:
- частный дом в коттеджном городке "Vela Village";
- квартиры в жилых комплексах "Akbulak Riviera", "Sensata Plaza", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
- автомашины марки "Mercedes-Benz S450" 2024 г.в., "Lexus LX 600" 2024 г.в., "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" 2023 г.в., "Haval H6 GT" 2024 г.в.;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
- свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов.
Материал по теме
Не плакала и в обморок не падала: адвокат о реакции Перизат Кайрат на приговор суда
25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Перизат Кайрат была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК и лишена свободы на 10 лет. Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript