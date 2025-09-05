#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
События

Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:30 Фото: Instagram/01pk
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) 5 сентября 2025 года рассказали, что будет с приобретенным на похищенные деньги имуществом, которое конфисковали у осужденной Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, его выставят на аукцион.

"Имущество (конфискованное у Перизат Кайрат. – Прим. ред.), согласно приговору суда, будет выставлено на аукцион и продано. Соответственно, с этих денег будет возмещение ущерба потерпевшей стороне", – сказал заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

В декабре 2024 года АФМ наглядно показало недвижимость и имущество Перизат Кайрат, на которые с санкции суда был наложен арест.

Согласно приговору, у Перизат Кайрат были конфискованы:

  • частный дом в коттеджном городке "Vela Village";
  • квартиры в жилых комплексах "Akbulak Riviera", "Sensata Plaza", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
  • автомашины марки "Mercedes-Benz S450" 2024 г.в., "Lexus LX 600" 2024 г.в., "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" 2023 г.в., "Haval H6 GT" 2024 г.в.;
  • 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
  • свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:30
Не плакала и в обморок не падала: адвокат о реакции Перизат Кайрат на приговор суда

25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Перизат Кайрат была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК и лишена свободы на 10 лет. Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады
События
14:09, Сегодня
Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады
Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу встретился с крупным инвестором
События
13:47, Сегодня
Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу встретился с крупным инвестором
Токаев лично вручил госнаграды группе граждан в Акорде
События
13:03, Сегодня
Токаев лично вручил госнаграды группе граждан в Акорде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: