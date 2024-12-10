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Кафе сносят в Алматы

Кафе сносят в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 17:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
По адресу Айнабулак-1, 6 "Б" в Алматы приступили к носу кафе, его признали незаконным по решению суда. Об этом 10 декабря 2024 года Zakon.kz стало известно из сообщения Управления градостроительного контроля города.

В управлении подчеркнули, что собственник (физлицо) возвел кафе без архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Ранее управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

Уже 7 февраля 2024 года управлением инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд.

Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня 2024 года решение оставлено без изменения.

Кафе сносят в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 17:24

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос, как уточнили специалисты, начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

26 ноября стало известно, что инспекторы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алматинской области провели масштабные проверки. В результате специалисты выявили 23 незаконно возведенные постройки. Теперь там снесут многоквартирный комплекс.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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