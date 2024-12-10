Кафе сносят в Алматы
В управлении подчеркнули, что собственник (физлицо) возвел кафе без архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Ранее управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
Уже 7 февраля 2024 года управлением инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд.
Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня 2024 года решение оставлено без изменения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Снос, как уточнили специалисты, начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
26 ноября стало известно, что инспекторы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алматинской области провели масштабные проверки. В результате специалисты выявили 23 незаконно возведенные постройки. Теперь там снесут многоквартирный комплекс.