Кафе сносят в Алматы

По адресу Айнабулак-1, 6 "Б" в Алматы приступили к носу кафе, его признали незаконным по решению суда. Об этом 10 декабря 2024 года Zakon.kz стало известно из сообщения Управления градостроительного контроля города.

В управлении подчеркнули, что собственник (физлицо) возвел кафе без архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Ранее управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

Уже 7 февраля 2024 года управлением инициирован иск на снос объекта в Жетысуский районный суд.

Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлением городского суда от 19 июня 2024 года решение оставлено без изменения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос, как уточнили специалисты, начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

26 ноября стало известно, что инспекторы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алматинской области провели масштабные проверки. В результате специалисты выявили 23 незаконно возведенные постройки. Теперь там снесут многоквартирный комплекс.