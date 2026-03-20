В Алматы изменят два автобусных маршрута
В Алматы временно изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского транспортного холдинга.
Официально заявление к жителям и гостям города было размещено сегодня, 20 марта 2026 года, в Telegram-канале холдинга:
"В связи с проведением работ по реконструкции тепловых сетей и замене асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова (на участке от улица Ходжанова до улица Дунаевского) с 26 марта до завершения ремонтных работ схемы движения автобусных маршрутов №19 и №56 будут временно изменены".
№19
- В южном направлении: от ул. Ходжанова до ул. Дунаевского по ул. Жарокова реверсивное движение. В обратном направлении без изменений.
№56
- В южном направлении: от ул. Ходжанова до ул. Дунаевского по ул. Жарокова реверсивное движение. В обратном направлении без изменений.
Ранее сообщалось, какой ущерб бюджету наносят безбилетники в Астане.
