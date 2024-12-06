Сильные морозы придут в Казахстан: в Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана на 8-10 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Абайской области 8 декабря ожидается ухудшение погоды. Днем сильный снег выпадет в центральных районах, на западе и севере области прогнозируют метель. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, его скорость составит 15-20 м/с. 9 декабря снег и метель продолжатся на севере и востоке области, ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха резко понизится: ночью до -5…-10 °C, на западе и северо-западе – до -15°C, на юге – до -12°C. 10 декабря похолодание продолжится: ночью столбики термометров опустятся до -22…-27°C, а на востоке области – до -30°C.

В Восточно-Казахстанской области 8 декабря также ожидается ухудшение погоды. На севере и востоке области прогнозируют сильный снег, местами метель. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, его порывы на севере могут достигать 15–20 м/с. 9 декабря в регионе ночью пройдет снег, на севере и востоке – сильный. Днем также ожидаются осадки и метель в этих районах. Ветер будет северо-восточным, с порывами 15–20 м/с. Температура воздуха начнет резко снижаться. Ночью 9 декабря на востоке похолодает до -13…-18°C, а на остальной территории – до -4…-9°C. Днем температура опустится до -4…-9°C, на востоке – до -13…-23°C. 10 декабря похолодание усилится: ночью температура понизится до -22…-27°C, а на востоке области – до -30°C.

В Карагандинской области 8 декабря прогнозируется ухудшение видимости из-за тумана на севере и юге региона. 9 декабря ожидается резкое похолодание: ночью температура снизится с -12…-17°C (на севере до -20°C, на юге до -6°C) до -22…-27°C (на юге до -18°C). 10 декабря похолодание продолжится, ночью температура опустится до -24…-29°C, а на юге области – до -20 °C.

Штормовые предупреждения на 8 декабря

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области – туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный, на севере, западе, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западны, временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидаются временами сильный снег, туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Улытауской области ожидается туман.



На севере Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед.

Ночью в горных районах Жетысуской области временами сильный снег. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 8 декабря 2024 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

