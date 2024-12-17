Налоги, трудовые риски и психология бизнеса: инсайты бизнес-завтраков Евразийского банка

В 10 городах Казахстана прошли бизнес-завтраки, организованные Евразийским банком в преддверии его 30-летия, которое фининститут отметит 26 декабря.

На встречах каждый предприниматель смог получить ответы на волнующие вопросы о налогообложении, трудовом законодательстве, а главное – почувствовать поддержу и дружескую атмосферу.

Одной из ярких фигур этих встреч стала Асель Машанова – основательница компаний Lulu Group, Metabody и Metafarm. В ходе встреч с предпринимателями из Караганды, Костаная, Тараза, Павлодара, Актобе и Актау Асель поделилась своим опытом и представила несколько советов ведения бизнеса, которые, по ее мнению, являются основой успеха.

Асель Машанова, фото: пресс-служба Евразийского банка

Инсайты от Асель Машановой:

"Мы создаем не компании, а команды". Важно не просто управлять бизнесом, а строить сплоченную команду, которая будет развивать компанию.

"Масштабируется тот, кто умеет держать фокус". Для роста бизнеса важна способность сосредотачиваться на главном, избегать "распыления" и сохранять фокус на долгосрочных целях.

"Веру нужно обслуживать, а знания живут в теле". Нужно слушать свое тело, это помогает принимать правильные решения в бизнесе.

В Атырау и Усть-Каменогорске участники бизнес-завтраков обсудили налоги и налоговую безопасность. Эксперт по налоговым вопросам Дмитрий Казанцев рассказал предпринимателям о важности соблюдения налогового законодательства и рисках, которые могут возникнуть из-за дробления бизнеса.

Дмитрий Казанцев, фото: пресс-служба Евразийского банка

Инсайты от Дмитрия Казанцева:

"Перестаньте дробить бизнес". Дробление бизнеса может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и дополнительные проверки.

"Не скрывайте свои доходы. Это всегда всплывает". Скрытие доходов влечет за собой не только юридические последствия, но и потерю доверия со стороны партнеров и клиентов.

"Серьезно отнеситесь к декларированию доходов". Невыполнение обязательств по налоговым декларациям может привести к значительным штрафам.

В Кызылорде также особое внимание было уделено трудовому законодательству. Татьяна Иссык, профессор Международной академии бизнеса, обсудила с участниками основные налоговые риски, которые возникают из-за недостаточного знания трудового кодекса.

Татьяна Иссык, фото: пресс-служба Евразийского банка

Инсайты от Татьяны Иссык:

"Важно понимать, что трудовые отношения – это не просто формальности, а основа стабильности бизнеса". Несоблюдение трудового законодательства может привести к штрафам и даже судебным разбирательствам, что нарушает нормальную работу бизнеса.

"Документы должны быть всегда в порядке". Очень важно, чтобы все трудовые договоры были оформлены правильно с самого начала, ведь это залог избежания юридических рисков.

В Петропавловске была организована встреча сразу с тремя экспертами.

Максим Тарасов, владелец консалтинговой IT-компании, рассказал о жизненных циклах бизнеса и эффективном управлении на разных стадиях. Бизнес-психолог Дмитрий Агапов поделился методиками управления стрессом, а Юрий Коссович, эксперт по управлению продажами, раскрыл принципы мотивации сотрудников и повышения результативности команды.

"Бизнес проходит через стадии роста, зрелости и упадка, и важно уметь адаптироваться на каждом этапе". Понимание, на какой стадии находится компания, помогает выстраивать правильную стратегию и вовремя реагировать на изменения". Максим Тарасов

Максим Тарасов, фото: пресс-служба Евразийского банка

"Стресс – естественная реакция, важно научиться управлять, а не бороться с ним". Применение техник релаксации и правильное распределение нагрузки помогают предпринимателю оставаться эффективным в условиях неопределенности". Дмитрий Агапов

Дмитрий Агапов, фото: пресс-служба Евразийского банка





"Мотивация команды начинается с правильного подхода к каждому сотруднику. Создание культуры признания и вознаграждения помогает повысить продуктивность и удержать талантливых специалистов". Юрий Коссович

Юрий Коссович, фото: пресс-служба Евразийского банка

Бизнес-завтраки Евразийского банка стали важным инструментом для развития предпринимательского сообщества в Казахстане. В каждом городе участники не только получили ценную информацию от экспертов, но и обсудили актуальные проблемы и поискали пути их решения.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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