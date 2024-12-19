Евразийский банк поддержал грантами социальные проекты своих сотрудников

Евразийский банк провел первый конкурс волонтерских проектов среди сотрудников в преддверии своего 30-летнего юбилея. Сотрудники смогли не только предложить, но и реализовать свои идеи, направленные на помощь нуждающимся.

Со своей стороны банк оказал им финансовую и экспертную поддержку. Оператором проекта выступил благотворительный фонд "I AM PART OF KAZAKHSTAN".

Такой формат благотворительности – через сотрудников и корпоративное волонтерство – в банковском секторе используется впервые.

Фото: Евразийский банк

"Праздничный 2024 год стал для нас насыщенным по числу благотворительных и спонсорских проектов. Мы не ограничились только традиционным участием банка в таких проектах, но и решили привлечь сотрудников. Они стали, по сути, послами банка, готовыми вносить вклад в развитие общества и решение важных вопросов. И как показали результаты конкурса, наша команда – не только профессионалы, мотивированные на достижение результатов, но и люди с большим сердцем. Они с большим энтузиазмом откликнулись на нашу идею, предлагали самые разные проекты. Мы увидели большой интерес к благотворительности и готовность людей помогать нуждающимся, вкладывать свои силы, время и энергию. Мы очень гордимся, что в нашем банке трудятся неравнодушные люди". Глава Евразийского банка Ляззат Сатиева

Заявки на конкурс принимались по нескольким направлениям: "окружающая среда", "получение новых знаний", "спортивное развитие", "помощь животным", "социальная инфраструктура". Чтобы участникам конкурса было легче предложить интересную идею и показать четкий план ее реализации в банке создали клуб волонтеров, где можно было обменяться опытом, обсудить вопросы, а также получить консультации приглашенных экспертов. Клуб объединил людей, которые уже занимаются волонтерской деятельностью или только начали этот путь.

Даже после завершения конкурса клуб продолжает работать.

На конкурс поступило более 10 заявок из шести регионов страны. В результате комиссия из числа независимых специалистов выбрала четыре проекта для оказания помощи.

Фото: Евразийский банк

Благодаря конкурсу появилась первая евразийская социальная ветеринарная клиника на базе приюта для бездомных животных "ДОС". Здесь можно бесплатно лечить бездомных животных, а также домашних животных, владельцы которых не могут полностью оплатить лечение. Оборудование, которое было куплено клинике, позволит сократить себестоимость операций и лечения животных почти в два раза. Волонтеры банка еженедельно помогают клинике в уходе за животными и организовали корпоративный выезд сотрудников и детей для выгула собак.

Фото: Евразийский банк

Инициатива под названием "Senim Otbasy/Senim Support" была нацелена на оказание психологической поддержки родителям детей с аутизмом. Найти специалистов помог фонд SanaSezim, который и выступил партнером проекта. Чтобы привлечь как можно больше людей, которые нуждаются в эмоциональной поддержке и профессиональной помощи психологов, были подготовлены информационные материалы. В итоге 100 родителей получили психологическую помощь на онлайн и офлайн тренингах и на индивидуальных консультациях, в том числе сотрудники банка – родители особенных детей. Проект продолжается.

В селе Свердловка Костанайской области живут 135 детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. На территории села отсутствуют какие-либо детские игровые, спортивные и развлекательные объекты. Поэтому волонтеры костанайского филиала Евразийского банка предложили оборудовать детскую площадку и сделать её центром активного отдыха детей и подростков. В следующем году волонтеры проведут субботник сотрудников Евразийского банка с местными жителями по обустройству такой площадки.

Еще один проект по поддержке общественного фонда "Счастливый питомец" позволил улучшить условия содержания для 273 собак в приюте под Алматы. Волонтеры помогли провести воду и необходимые коммуникации в вольеры, организовали корпоративный субботник.

Фото: Евразийский банк

Некоторые очень полезные проекты, не попавшие в финал, после их доработки смогут быть реализованы в следующем году. Вдохновленные итогами первого конкурса социальных проектов, в банке планируют его продолжить в 2025 году, но уже с большим числом номинаций и образовательных программ, новыми партнерами и более масштабными инициативами.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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