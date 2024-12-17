#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
События

Второй шанс: появилась информация о январском ЕНТ

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 17:12 Фото: Национальный центр тестирования
В Казахстане 20 декабря 2024 года стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ. Он продлится до 30 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования, зарегистрироваться на ЕНТ можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

"В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно; обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе; желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе; а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – рассказали в министерстве.

При регистрации тестируемые сами могут выбрать место, дату и время. 

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

"В целях улучшения подготовки к ЕНТ запущены тренировочные тесты. На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе". Также для всех абитуриентов в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая таблица и таблица растворимости солей", – отметили в Миннауки.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Летом 2024 года казахстанцы активно обсуждали парня, который на ЕНТ набрал всего 1 балл. Как объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, на самом деле этот абитуриент сдавал ЕНТ дважды. При первой попытке набрал 94 балла. На вторую попытку он просидел в центре тестирования ровно 4 минуты. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Еще два жилых дома сносят в Алматы
События
16:47, Сегодня
Еще два жилых дома сносят в Алматы
В Экибастузе открыли новый центр детского творчества "Самғау"
События
15:33, Сегодня
В Экибастузе открыли новый центр детского творчества "Самғау"
На крупных рынках Алматы торговали поддельными сигаретами
События
15:21, Сегодня
На крупных рынках Алматы торговали поддельными сигаретами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: