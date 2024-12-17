Второй шанс: появилась информация о январском ЕНТ

В Казахстане 20 декабря 2024 года стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ. Он продлится до 30 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования, зарегистрироваться на ЕНТ можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

"В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно; обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе; желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе; а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – рассказали в министерстве.

При регистрации тестируемые сами могут выбрать место, дату и время.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

"В целях улучшения подготовки к ЕНТ запущены тренировочные тесты. На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе". Также для всех абитуриентов в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая таблица и таблица растворимости солей", – отметили в Миннауки.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Летом 2024 года казахстанцы активно обсуждали парня, который на ЕНТ набрал всего 1 балл. Как объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, на самом деле этот абитуриент сдавал ЕНТ дважды. При первой попытке набрал 94 балла. На вторую попытку он просидел в центре тестирования ровно 4 минуты.