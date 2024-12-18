Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Франции Макрону
Фото: akorda.kz
18 декабря 2024 года глава Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Акорде, соболезнования выражены в связи с многочисленными человеческими жертвами на архипелаге Майотта, вызванными разрушительным тропическим циклоном
Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
14 декабря на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) обрушился ураган "Шидо". В результате удара стихии погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч. Буря со скоростью более 200 км/ч стала сильнейшей за последние 90 лет в регионе.
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