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Больше 250 квартир планируют сдать в эксплуатацию в Талгарском районе

Больше 250 квартир планируют сдать в эксплуатацию в Талгарском районе, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:19 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
50 семей из Талгара отметили новоселье. Это произошло благодаря финансированию из республиканского бюджета и совместной работе Министерства промышленности и строительства и отдела строительства Талгарского района.

Среди новоселов – 10 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлен шанс начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях. Еще 10 квартир были предоставлены многодетным семьям, в том числе матерям, награжденным орденами "Алтын алка", "Күміс алка", "Ана даңқы" I и II степени или званием "Батыр Ана".

Больше 250 квартир планируют сдать в эксплуатацию в Талгарском районе, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:19

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Остальные 30 квартир распределены среди других нуждающихся граждан, испытывающих трудности с приобретением собственного жилья.

"Сегодня для нас – особенный день. Мы получаем не просто ключи от квартир, а шанс начать новую жизнь. Эта поддержка – реальная помощь для тех, кто оказался в трудной ситуации. Мы благодарны за возможность обрести свой уголок, где будем счастливы и уверены в будущем. Мы верим, что эта программа поможет не только нам, но и многим другим семьям, которые нуждаются в поддержке. Это настоящий шаг к лучшей жизни для всех нас!"Баймурзаева Майра, многодетная мать

Эта инициатива не только решает острую жилищную проблему, но и способствует укреплению социальной стабильности и справедливости в районе.

Больше 250 квартир планируют сдать в эксплуатацию в Талгарском районе, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:19

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Каждая квартира – это не просто крыша над головой, а надежда на светлое будущее для каждой семьи. До конца 2024 года планируется приобрести 47 квартир, также предназначенных для очередников, состоящих по категории социально уязвимых слоев.

"Решение жилищного вопроса для социально незащищенных слоев населения – это наш приоритет. Мы рады, что сегодня 50 семей получили ключи от новых квартир, обрели уверенность в завтрашнем дне. Это лишь один из шагов на пути к созданию комфортной и справедливой жизни для всех жителей Талгарского района".Аким Талгарского района Танат Айдарбеков

Кроме того, по его словам, больше 250 квартир планируется сдать в эксплуатацию в Талгарском районе в ближайшие полгода.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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