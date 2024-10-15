Отставки продолжаются: уволен глава аппарата акима Талгарского района

15 октября 2024 года аким Талгара и его заместитель лишились должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Теперь стало известно о другой отставке: от должности отстранен руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении на сайте районного акимата.

"Руководитель аппарата акима Талгарского района Касымбаев Аслан Нургаипович освобожден от занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Айдарбеков Танат Есенкельдиевич и его заместитель Бидаев Айбек.

Ранее в акимате подчеркнули, что акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка освободили от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Прекращение их служебных полномочий произошло после трагических событий в городе.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позднее, ночью 12 октября, в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль генеральный прокурор Берик Асылов.