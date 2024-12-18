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События

Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 21:35 Фото: pexels
В Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 19 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Улытауской области ожидается временами сильный снег. Ночью на западе, севере, в центре области – метель, днем – метель. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается метель.

На западе, севере Карагандинской области ожидается метель. Ночью и утром на юге, востоке области – туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде днем ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Западно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем – осадки (дождь, снег). Метель, днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель, днем – гололед. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В Актау ожидается гололед. Днем – низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. На горных перевалах области – низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. 

На большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области – туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, западе, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем на юго-западе, в горных районах области – гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем – гололед. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке, юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

В Астане ночью ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

19-20 декабря в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 19 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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