Метель, гололед и туман: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 11 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидаются гололед и метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке и юге области порывы достигнут 15-20 м/с. В Жезказгане также ожидаются гололед и метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



В Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, на севере, в центре области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Астане временами ожидается низовая метель. Ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области – туман. В Актобе ночью ожидается гололед.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на юге области 15-20 м/с.

В Семее ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью в Костанайской области ожидаются гололед, метель, днем на севере, востоке, юге области – низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидается гололед.

В Павлодарской области сохраняются осадки (дождь, снег), на западе, юге, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре сохраняются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем на севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, в горных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах области порывы 25 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на севере Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 11 по 13 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

