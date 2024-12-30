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События

Метель со снегом и гололед: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 21:44 Фото: Zakon.kz
В Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана на 31 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге области гололед.

Ночью на севере Павлодарской области туман. 1 января ночью и утром на юге, востоке области туман. Днем на западе, севере, юге области низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. 2 января в области метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области туман. 1 января ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере области метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области, 15-20 м/с. 2 января метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на севере, в центре, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде 31 декабря ночью и утром туман. 1 января днем метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с. 2 января метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На западе, востоке, в центре Улытауской области туман. 1 января ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, в центре области метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. 2 января на западе, севере, в центре области метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане 31 декабря туман. 1 января днем метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с. 2 января метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Днем на севере Костанайской области низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, 15-20 м/с. В Костанае 1-2 января метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской области гололед, на востоке, севере, в центре области туман. В Кызылорде временами гололед, туман.

Днем на западе, юге Атырауской области гололед. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ночью и утром туман.

В Абайской области низовая метель. На севере, юге области туман.

В Астане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области низовая метель. На севере области туман.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, южный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гололед. Ночью и утром туман.

В Акмолинской области низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области, 15-20 м/с. В Туркестане туман.

В Шымкенте ночью и утром туман. 

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области туман, гололед.

Ночью в горных районах Жамбылской области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

Ранее синоптики рассказали, жителям каких регионов Казахстана повезет с погодой во вторник, 31 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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