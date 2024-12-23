Филип Моррис: "Вместе мы сможем достичь бездымного будущего"

Президент региона Южной и Юго-Восточной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки "Филип Моррис Интернэшнл" Фред де Вильде рассказал Zakon.kz, каких результатов в популяризации бездымных альтернатив удалось добиться за 10 лет.

– В этом году будет 10 лет с тех пор, как ФМИ коммерциализирует и развивает бездымные альтернативы. И восемь лет с тех пор, как системы нагревания табака запустились в Казахстане. Что вы узнали за эти 10 лет о курильщиках и регуляторах?

– За эти 10 лет в Европе, где я работал до этого, 10% курящего населения переключились на бездымные альтернативы. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но это 14 млн человек. Это больше, чем население Бельгии, Португалии или Венгрии. За это время мы еще больше осознали важность доступа к информации, чтобы помочь людям переключиться на менее вредные альтернативы.

Казахстан является примером для многих других стран в регионе. После восьми лет на рынке наших продуктов, а также наших конкурентов, 500 тыс. человек отказались от сигарет и перешли на бездымные альтернативы. Это хороший прогресс, и мы хотим ускорить переход к будущему без табачного дыма, но мы не можем сделать это в одиночку.

Наша компания находится в числе ведущих инвесторов в Казахстане и мы продолжим инвестировать в производство, в наших работников, а также в потребителей, информируя их об альтернативах. Мы также продолжим внедрять инновации, предлагать новые более доступные продукты.

– Как может помочь правительство в мотивировании курильщиков переходить на бездымные продукты?

– В первую очередь, усилить диалог с научным сообществом для сбора доказательств о плюсах и минусах бездымной продукции. За эти годы проведено множество научных исследований, доказывающих сниженный вред от бездымных альтернатив. Правительство может предоставлять курильщикам доступ к этой информации. Вторая мера – риск-ориентированный подход к налогообложению. Если продукт на рынке доказал свой сниженный вред для здоровья, то логично будет применять для него более низкие ставки акциза, чем на традиционные сигареты.

Третья область, где мы могли бы работать вместе и где правительство может сыграть значительную роль, это борьба с нелегальной торговлей. В ЮАР на долю нелегальной торговли приходится 60% рынка табачных изделий, в Пакистане – 40% и на Филиппинах – 23%. Поскольку контрабандные сигареты не облагаются налогами, они становятся доступнее бездымной продукции и увеличивают потребление сигарет.

Власти Казахстана предпринимают много усилий, но в этих областях мы можем добиться еще большего успеха.

– Как ФМИ планирует развивать бездымные продукты в Казахстане?

– Мы будем продолжать инвестировать в новые решения, технологии и продукты. Наличие одного- единственного продукта, такого как система нагревания табака, не убедит курильщиков перейти на альтернативы. Поэтому нам нужно предлагать разные продукты, которые отвечали бы разным предпочтениям курильщиков.

– Какие страны наиболее успешны в достижении бездымного будущего? Как вы думаете, в чем причины их успеха?

– Я думаю, что это совокупность двух вещей: доступ курильщиков к информации о бездымных альтернативах и возможность попробовать продукт. В Японии у нас есть целая экосистема и рыночная свобода, что позволило нам успешно запустить системы нагревания табака. За 10 лет в Японии распространенность сигарет сократилась вдвое. 70% пользователей систем нагреваемого табака по всему миру полностью отказались от сигарет.

Другой пример – Венгрия, где мы сейчас занимаем значительную часть рынка табачной индустрии с помощью бездымных продуктов. Одной из причин успеха является тот факт, что правительство страны продвигало концепцию снижения вреда. Она затрагивает не только снижение вреда от табака, но и другие отрасли. Нам вместе с правительством удалось показать потребителям, что есть альтернативы сигаретам.

– В сентябре ФМИ опубликовал результаты последнего клинического исследования, которое изучало отличия в девяти биомаркерах потенциального вреда у курильщиков и пользователей систем нагревания табака. Что для вас значит это исследование?

– На самом деле выводы исследования не новы. Единственное отличие заключается в большей продолжительности исследования и большем количестве участников. Но результаты те же, что и в более ранних исследованиях. Они показывают, что биомаркеры потенциального вреда у тех, кто перешел на наши бездымные продукты, были лучше по сравнению с теми, кто продолжал курить сигареты. Мы еще раз убедились в достоверности наших научных данных.

– Как вы видите развитие бездымных продуктов в ближайшем будущем?

– Я верю, что с поддержкой регуляторов и с нашими усилиями в инновациях мы сможем убедить каждого курильщика, который не хочет полностью отказываться от привычки, перейти на менее вредные альтернативы. Опыт таких стран, как Швеция, Япония и Великобритания, показывает, что сигареты уже скоро могут остаться в прошлом. Поэтому я убежден, что вместе мы сможем достичь бездымного будущего.