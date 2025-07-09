Индустриальные инвестиции без стереотипов: президент Филип Моррис – о планах и перспективах в Казахстане

Президент Филип Моррис Интернешнл в СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти – о 30-летнем пути в Казахстане, новых инвестициях, встрече с президентом Токаевым и планах на будущее.

– Господин Мариотти, Филип Моррис Интернешнл недавно отметила 30-летие работы в Казахстане. Оглядываясь назад, как бы вы описали ваш опыт в стране и как оцениваете текущий инвестиционный климат?

– Это было по-настоящему значимое путешествие. С момента получения лицензии иностранного инвестора №1 в 1993 году мы стали свидетелями и частью трансформации Казахстана. За эти годы мы наблюдали формирование стабильной и постепенно модернизируемой среды для международных инвесторов. Сегодня Казахстан предлагает не только географические и промышленные преимущества, но и все большую открытость к диалогу и стратегическое видение на долгосрочную перспективу.

Это особенно проявилось во время моего недавнего участия в Совете иностранных инвесторов, где я имел возможность лично пообщаться с президентом Токаевым. Его четкий акцент на устойчивой индустриализации, конкурентоспособности, инновациях, качестве инвестиций и развитии квалифицированных кадров полностью совпадает с нашими приоритетами. Для таких компаний, как наша, которые планируют на десятилетия, а не на кварталы, такая ясность и стратегическая согласованность с курсом государства имеют фундаментальное значение.

– И в продолжение: как вы сегодня видите роль ФМИ в экономическом развитии Казахстана? О чем вы говорили с президентом?

– Это общая ответственность, и мы относимся к ней со всей серьезностью. С момента выхода на рынок Филип Моррис Казахстан инвестировала около 300 миллиардов тенге (примерно 580 млн долларов США) в экономику Казахстана и выплатила свыше 1,4 триллиона тенге (около 3 млрд долларов США) налогов. Только в 2024 году наш налоговый вклад составил 170 миллиардов тенге (приблизительно 330 млн долларов США), и мы ежегодно входим в топ-10 крупнейших налогоплательщиков страны, будучи при этом единственной производственной компанией в FMCG-секторе в этом списке.

Но наша роль выходит за рамки налоговой отчетности. В марте 2025 года мы расширили нашу фабрику в Алматинской области и запустили новые производственные линии по выпуску инновационных бездымных продуктов. Это сделало Казахстан одним из 8 глобальных производственных хабов ФМИ по выпуску бездымной продукции. Основная цель этого шага – предложить взрослым курильщикам научно подтвержденные альтернативы, которые значительно безопаснее по сравнению с продолжением курения. Этот шаг усиливает не только местный промышленный потенциал, но и экспортный, укрепляя роль Казахстана в региональных производственно-логистических цепочках.

Мы также обсудили с президентом Токаевым важность регуляторной гармонизации в рамках Евразийского экономического союза. Прогнозируемые и научно обоснованные стандарты обеспечат честную конкуренцию, защиту взрослых потребителей от нелегальной продукции и откроют новые трансграничные возможности для товаров, произведенных в Казахстане. Все это будет способствовать занятости и повышению квалификации местных специалистов.

Фото: akorda.kz

– Очевидно, что такие инвестиции серьезно влияют на местную занятость. Как компания в целом способствует созданию рабочих мест и развитию человеческого капитала?

– Безусловно. Новые производственные линии создают сотни квалифицированных рабочих мест, от технических специалистов и инженеров до операторов производства. Это долгосрочные позиции, которые дают профессионалам реальные перспективы развития в современной промышленной среде.

Особенно важно, что это соответствует национальной повестке Казахстана. Президент Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий, и мы гордимся тем, что на практике поддерживаем это решение, создавая реальные карьерные возможности и развивая знания.

Наш коллектив в Казахстане – это команда высоких профессионалов. Они демонстрируют высочайшее качество, гибкость к растущим потребностям потребителей, и готовы внедрять инновации в кратчайшие сроки. Руководство компании искренне гордится нашей командой в Казахстане.

Кроме того, мы способствуем продвижению казахстанских талантов на международный уровень. Сегодня значительное количество специалистов из Казахстана строят успешную карьеру на рынках ФМИ по всему миру – от головного офиса в Швейцарии до стратегических позиций в разных странах. Это подтверждает то, во что мы всегда верили: Казахстан – это не просто индустриальная база, но и экспортер талантов, экспертизы и лидеров завтрашнего дня.

– Приятно слышать, что наши профессионалы востребованы не только в стране, но и за ее пределами. Кажется, что за 30 лет вы перешли от роли инвестора к стратегическому партнеру. Как вы видите свои приоритеты на ближайшие годы?

– Вы правы. Сегодня мы рассматриваем себя как партнера в общем прогрессе. В будущем наш фокус будет сосредоточен на трех ключевых направлениях: инновациях, устойчивом развитии и создании совместных ценностей.

Мы инвестировали более 4,5 млрд тенге (почти 9 млн долларов США) в социальные программы. Также мы достигли 50% гендерного баланса на руководящих позициях, включая производственные подразделения, и сегодня более 70% наших компонентов и сырья закупаются у местных поставщиков. Для нас устойчивое развитие – это не просто стратегия, а практическое создание возможностей для сообществ, инклюзивной карьеры и долгосрочного эффекта.

Казахстан демонстрирует ясную и амбициозную стратегию развития, и мы намерены быть частью этого процесса не только как бизнес, но и как элемент национальной экосистемы.

– ФМИ находится в процессе глобальной трансформации к бездымному будущему. Как эта стратегия реализуется в Казахстане?

– Эта трансформация – самый важный стратегический поворот в истории нашей компании. Цель ФМИ – заменить сигареты на научно обоснованные бездымные альтернативы, которые значительно снижают воздействие вредных веществ на организм.

В Казахстане это видение уже воплощается в жизнь. Мы локализовали производство табачных стиков с использованием современного оборудования и глобальных стандартов качества.

Управлением по санитарному надзору США (FDA) наша система нагревания табака была признана подходящей для защиты общественного здоровья после тщательной научной экспертизы.

С учетом этой трансформации и общего курса на модернизацию Казахстан может стать региональным лидером как в снижении вреда, так и в устойчивом промышленном развитии.