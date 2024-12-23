"Казахстанцы должны гордиться собственным фармпроизводством": какие есть возможности у отечественных компаний

Как казахстанские фармпроизводители лекарственных средств получают еще больше возможностей для запуска новых или модернизации существующих производств, рассказал Zakon.kz генеральный директор компании SANTO Member of Polpharma Group Адам Алексеюк.

Глава одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Казахстана, которая входит в Международную группу компаний Polpharma, рассказал о важности господдержки стабильных и надежных игроков на отечественном рынке производства лекарств, а также поделился достижениями и итогами 2024 года.

По словам Адама Алексеюка, в Казахстане решающую роль в развитии отечественного фармпроизводства играет поддержка государства и реализация проектов по заключению долгосрочных договоров с казахстанскими производителями лекарственных препаратов, соответствующими стандарту GMP. Именно эти меры способствуют выходу фармацевтической отрасли на международные стандарты в сфере производства лекарственных средств. Это позволяет казахстанским предприятиям строить новые производственные площадки, увеличивать и модернизировать существующие промышленные мощности, внедрять передовые технологии, а также значительно расширять номенклатуру выпускаемых препаратов.

Говоря о ключевых достижениях компании в 2024 году, глава компании отметил, что связаны они с важным событием в здравоохранении Казахстана – стартом сериализации. Адам Алексеюк подчеркнул, что компания успешно справилась с этой задачей и продолжает адаптировать продукцию и специалистов к новым условиям.

"Прежде всего следует сказать о том ландшафте, в котором сейчас работает здравоохранение Казахстана. Очень важное событие произошло в июле 2024 года – начала работать сериализация. Теперь каждой пачке лекарственных препаратов присваивается уникальный QR-код, который помогает понять, кто и когда произвел этот продукт, какой дистрибьютор перевез, в какой аптеке продали и в какой период времени это произошло. Это позволяет отслеживать продукцию. И это другой уровень качества и доступности лекарств пациентам". Адам Алексеюк

Он отметил, что это событие очень важно с точки зрения безопасности пациентов, так как теперь любой покупатель, придя в аптеку, может скачать мобильное приложение Naqty Onim, которое разработало государство для проверки подлинности лекарства.

"Если что-то случится, а такие случаи нельзя исключать, государственные органы смогут отследить продукт и найти, где и когда был произведен препарат, в какой аптеке продан. И это уже другой уровень реализации медикаментов – это обеспечивает дополнительную безопасность казахстанцев". Адам Алексеюк

Гендиректор компании SANTO подчеркнул, что это потребовало вливания серьезных инвестиций в производство: в оборудование, в обучение специалистов для того, чтобы благополучно внедрить это новшество.

К слову, впервые сериализацию реализовал Билл Клинтон в 2004 году, чтобы иметь возможность на государственном уровне отслеживать подлинность продукции. После того, как ее осуществили, было установлено, что 8% товаров в США поддельные. При этом нужно понимать, что это зафиксировано в стране с развитой экономикой.

"Для Казахстана это также важно. Это крайне необходимо для всех пациентов, для каждого ребенка и каждой мамы. Покупая продукцию, они должны знать, что это качественный и подлинный товар, произведенный SANTO. И это наш главный постулат. На государственное решение – внедрить сериализацию – мы ответили внушительными вложениями инвестиций". Адам Алексеюк

Руководитель компании подчеркнул, что сериализация должна быть достигнута во всех регионах страны. Даже в самых удаленных уголках Казахстана у дистрибьюторов и в аптеках должно быть специальное оборудование для проверки агрегации и реализации.

Генеральный директор SANTO рассказал, с какими вызовами еще столкнулась компания в уходящем году и как их преодолевает.

Одним из них стала регистрация лекарственных препаратов. Сейчас в Казахстане есть три типа регистрации: стратегическая, по процедуре ЕАЭС и национальная процедура.

"Трансформация из стратегической и национальной процедуры в процедуру ЕАЭС – очень большой и трудоемкий процесс. Национальную процедуру регистрации проходят 70-80% всех выпущенных в Казахстане лекарств, имеющихся сейчас в аптеках. По законодательству этот процесс продлится до конца 2025 года. Но если индустрия не сможет уложиться в намеченные сроки, это грозит пациентам дефицитом лекарств". Адам Алексеюк

Собеседник объяснил, что очень небольшое число препаратов имеет регистрацию ЕАЭС, которая вступит в силу с 2026 года. Это очень трудоемкий процесс и большая работа, в том числе со стороны государственных органов.

"С нашей стороны мы должны все эти данные подать и загрузить, а со стороны уполномоченных органов – всю информацию необходимо отсмотреть, чтобы убедиться, отвечают ли продукты всем нормам качества и безопасности. Мы со своей стороны к этому готовы. Но возникает следующий вопрос: смогут ли государственные органы сделать все вовремя, чтобы у пациентов не прервался доступ к необходимым им лекарствам. На сегодняшний день процесс приведения в соответствия идет не настолько быстро, и мы видим риски, в том, что процедура приведения в соответствие может не завершиться в установленные сроки согласно законодательством. Поэтому, по нашему мнению, необходимо было бы продлить переходный период для национальных регистрационных удостоверений на год, или даже на 2-3", – сказала Адам Алексеюк.

Поэтому мы сейчас вышли к государству со следующим предложением: неважно, как зарегистрирован продукт – по национальной или стратегической, или же ЕАЭС регистрации, но, во время процедуры не должно быть необходимости перерегистрировать цену, продолжил собеседник.

"Это всего лишь административная процедура, которая ни на что не влияет. Но если ее не убрать, то произойдет серьезный дефицит на рынке лекарств, учитывая колоссальную нагрузку", – пояснил глава компании SANTO.

Адам Алексеюк выразил надежду, что этот вопрос будет положительно решен, потому что и государство понимает всю серьезность вопроса и ее нюансы.

"Думаю, что такая процедура не будет применима, потому что задача у нас общая – обеспечить доступ для граждан к лекарствам, особенно к жизненно важным препаратам. А лекарства, которые должно закупать государство, должны быть эффективные". Адам Алексеюк

Также глава компании рассказал о другом важном достижении – об открытии нового Центра инноваций и качества SANTO в Шымкенте в конце октября этого года.

"Это было важным шагом для подготовки к сериализации нашего продукта, а также получению сертификата качества GMP Европейского союза, к которому мы практически уже готовы и находимся в процессе его получения. И это, конечно, говорит о высоком качестве нашей продукции, об уровне нашего производства, которое необходимо не только для обеспечения лекарственными препаратами казахстанцев, но и для многих рынков вне страны". Адам Алексеюк

Также завершается подписание контракта на экспорт казахстанской продукции в ряд стран Арабского региона, продолжил глава SANTO. Вместе с тем рассматривается экспорт отечественной продукции на европейский рынок. Все это станет возможным благодаря получению сертификата GMP Евросоюза, что дает возможность для фармпроизводства работать по правилам Freedom To Operate "Свобода производства".

"То есть теперь компании группы Polpharma могут производить свою продукцию на любом из заводов, в том числе и в Казахстане, для любого из своих рынков. Планы на поставку намечены на следующий год. Для компании SANTO это даст большой экономический эффект, да и в целом для государства. Таким образом, мы расширяем экспортные возможности Казахстана". Адам Алексеюк

По мнению гендиректора SANTO Адама Алексеюка, очень важным достижением 2024 года для компании стало создание новых рабочих мест.

"Создаем около 150 новых рабочих мест. А это значит, что многие казахстанцы получили стабильную работу и возможность заботиться и обеспечивать свои семьи. Для нас, как для компании, это одно из самых важных достижений года", – сказал руководитель компании.

Известно, что важной мерой поддержки фармотрасли Казахстана является заключение долгосрочных договоров. Так, казахстанские производители лекарственных средств и медизделий получают еще больше возможностей запустить производство или модернизировать существующее. Это благодаря гарантированному десятилетнему государственному заказу на фармацевтическую продукцию.

И для SANTO 2024 год не стал исключением. В совместной работе с государством компания успешно использует долгосрочные договоры.

"Сейчас идет реализация долгосрочного договора. Он включает в себя около 100 продуктов. И я вас уверяю: компания SANTO будет участвовать в конкурсе на большую часть из 100 продуктов, которые будут разыгрываться в этом долгосрочном договоре. Для нас это, кроме перспектив производства, огромная инвестиция. Это не только финансовые обязательства компании, это обязательства в области внедрения новых технологий. Нашей перспективной задачей является привоз и внедрение в производство новых инноваций, технологий, которых ранее в Казахстане не было". Адам Алексеюк

Он рассказал, что компания тщательно следит за реализацией таких договоров, так как для SANTO важно ежегодное их осуществление. Это позволяет планировать и производить новые продукты не только для казахстанских потребителей, но и на экспорт.

"Мы будем и дальше рассматривать такие возможности для стабильного и долгосрочного планирования. Например, прошедшая в октябре пленарная сессия Совета иностранных инвесторов, на которой президент Казахстана говорил о важности улучшения инвестиционного климата, стало для нас ключевым моментом в выступлении, который позволяет принимать решения в компании, чтобы мы и дальше инвестировали в казахстанское производство". Адам Алексеюк

Кроме того, большим достижением для линейки продукции SANTO стали новые препараты. Как рассказал спикер, в 2024 году был выпущен комбинированный кардиологический препарат, который представляет собой комбинацию двух активных ингредиентов, а также продукты в неврологии, пробиотики и препарат от боли в горле. Вместе с тем была проведена работа над упаковкой для антибиотиков, которая стала более подходящей для информирования пациентов.

"Мы гордимся, что препарат кардиокомбинации пошел в государственную закупку для казахстанцев – его стоимость будет возмещать государство в амбулаторном закупе. Кроме того, в 2025 году ожидается выпуск еще очень многих продуктов. Например, будет новая форма – в виде жевательных таблеток, всем известного препарата от кашля", – добавил глава компании.

Он заметил, что это относится к достижениям 2024 года. Потому что для того, чтобы запустить производство новых продуктов, специалисты проделывают колоссальную работу в течение большого периода времени.

"В эту большую работу были вложены большие инвестиции – десятки миллионов евро. И это не только значительные суммы, но и серьезный период упорной работы. Ведь, чтобы разработать новый продукт, нужно пройти много этапов: вложение инвестиций, развитие производства, локализацию продуктов, проведение необходимых тестов, проверку препаратов. И когда ты вкладываешься в новые препараты, ты должен быть готов, что готовый продукт ты можешь получить через пять лет". Адам Алексеюк

Глава SANTO поделился, что для компании важно, чтобы обязательства и возможности оставались не только на бумаге, а благополучно реализовывались на деле. Эта совместная инвестиция поможет добиться, что в Казахстан начнут приходить с инвестициями и другие крупные компании

Также гендиректор отметил, что в компании происходит постоянное отслеживание договоров по важности и актуальности, существуют меры внутреннего контроля.

"Мы отслеживаем каждый продукт, который у нас в долгосрочных договорах, и те, на которых требуется больше времени, например, в силу каких-то мер по регистрации, которые могут поменять ситуацию с реализацией. Мы об этом сообщаем с тем, чтобы нам продлили срок на реализацию этого продукта. Если подводить итоги по планам и перспективам на следующий год, то, конечно, компания и дальше будет работать в укреплении здравоохранения в нашей стране". Адам Алексеюк

Руководитель SANTO отметил, что в компании держат руку на пульсе, ориентируясь на главные вызовы в системе здравоохранения.

"Сейчас в наших целях упорная работа для лечения в области онкологии и диабета. Важно трудиться над расширением спектра препаратов в терапевтическом направлении", – сказал Адам Алексеюк.

Граждане Казахстана должны гордиться тем, что в стране существует фармацевтическое производство, которое выпускает современные эффективные и безопасные лекарства. Их готовы покупать страны Евразийского региона и Саудовская Аравия, это о многом говорит, заключил гендиректор SANTO.