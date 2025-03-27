Первостепенная задача фармпроизводителей Казахстана – забота о здоровье пациентов

За полтора десятилетия в фарминдустрии Казахстана произошли масштабные изменения. С каждым годом у фармпромышленности все больше возможностей и перспектив. О том, что уже достигнуто за эти годы, а что предстоит сделать, рассказал Zakon.kz генеральный директор компании SANTO Адам Алексеюк.

Фармацевтическая и медицинская промышленность в Казахстане находится на прогрессивном этапе развития. Решающую роль в развитии отечественного фармпроизводства играет поддержка государства и реализация проектов по заключению долгосрочных договоров с казахстанскими производителями лекарственных препаратов, соответствующих стандарту GMP. Именно эти меры способствуют выходу фармацевтической отрасли на международные стандарты в сфере производства лекарственных средств. Это позволяет казахстанским предприятиям строить новые производственные площадки, увеличивать и модернизировать существующие промышленные мощности, внедрять передовые технологии, а также значительно расширять номенклатуру выпускаемых препаратов.

На сегодняшний день в Казахстане работают 158 фармпроизводителей, из них 42 специализируются на производстве лекарственных средств, 116 – производители изделий медицинского назначения. К примеру, большим достижением отрасли стало открытие в конце 2024 года нового Центра инноваций и качества SANTO в Шымкенте. И это говорит о высоком качестве выпускаемой продукции и высоком уровне производства. Ведь оно необходимо не только для обеспечения лекарственными препаратами казахстанцев, но и для рынка вне страны.

– Известно, что фармацевтическая индустрия Казахстана в последние годы совершила качественный скачок в своем развитии. Какие основные вызовы перед фармацевтической отраслью ставят нынешние условия?

– Фармацевтическая отрасль заботится о том, чтобы у каждого пациента были доступные и качественные лекарства, помогая людям сохранять здоровье и улучшать качество жизни. Сегодня перед ней стоят серьезные вызовы, требующие взвешенных решений и стратегического подхода, чтобы каждый мог своевременно получать необходимое лечение.

Одним из важнейших аспектов является привлечение инвестиций и устойчивое развитие отрасли. Для этого необходимо создать предсказуемую и благоприятную среду как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Улучшение инвестиционного климата требует упрощения административных процедур, налоговых и регуляторных стимулов, а также поддержки долгосрочных вложений в инновационные разработки и локальное производство. Это не только повысит устойчивость отрасли, но и позволит увеличить доступность современных лекарственных препаратов для населения.

Еще одним ключевым направлением стало расширение экспорта и повышение конкурентоспособности. Казахстанская фармацевтическая отрасль обладает большим экспортным потенциалом. Для его реализации важно создать условия, способствующие поддержке отечественных производителей и укреплению торговых связей с зарубежными рынками. Развитие экспорта позволит не только усилить позиции казахстанских компаний на международном рынке, но и обеспечить стабильное ценообразование, что косвенно повлияет на доступность лекарств внутри страны.

Серьезным вызовом остается соблюдение нормативных требований и этических стандартов. Компании должны не только строго следовать требованиям законодательства, но и выстраивать прозрачные и ответственные бизнес-процессы, основанные на принципах доверия. Это особенно важно для поддержания долгосрочной репутации, устойчивости бизнеса и защиты интересов пациентов.

Формирование комплексного подхода к решению этих задач позволит не только укрепить позиции фармацевтического сектора в Казахстане, но и обеспечить население качественными, эффективными и доступными лекарственными препаратами.

Кроме того, для рассмотрения ключевых вопросов, согласно Положению о совете, были созданы совместные рабочие группы СИИ. Задачи касаются инвестиционного климата в Республике Казахстан и предоставления рекомендаций по улучшению инвестиционного климата членам совета и государственным органам Казахстана.

– Давайте разберемся в этой теме детально. Какова же основополагающая цель создания рабочей группы по развитию здравоохранения и фармацевтической индустрии при Совете иностранных инвесторов?

– Целью создания рабочей группы по развитию здравоохранения и фармацевтической индустрии при Совете иностранных инвесторов стало создание платформы для конструктивного диалога между ключевыми игроками отрасли – правительством, фармацевтическим бизнесом и иностранными инвесторами. Это позволит нам обеспечивать взаимопонимание и поддержку инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата, разработку и внедрение эффективных и справедливых регуляторных норм, а также оптимизацию условий для производства и доступа к качественным и доступным лекарствам.

При этом каждый раз подчеркиваем, что пациент всегда находится в центре нашего внимания. Мы стремимся обеспечить лучший доступ к современным и доступным медикаментам в Казахстане. Особенно важно это в условиях значительных изменений во внешней среде, таких как колебания цен, изменения в регистрационных процедурах и требованиях к локализации. Важнейшей частью этого процесса является тесное сотрудничество между Министерством здравоохранения РК и фармацевтической отраслью. Это взаимодействие необходимо для того, чтобы новые регулирующие нормы были реалистичными и учитывали потребности страны, возможности фармацевтической индустрии, при этом всегда ставя на первое место интересы пациента. Рабочая группа должна стать важным инструментом для долгосрочного развития отрасли и обеспечения Казахстана качественными, инновационными и доступными медикаментами, а также поддержания привлекательности для иностранных инвесторов.

– Какие меры поддержки отечественного производства, в том числе жизненно важных препаратов, помогли бы снижению зависимости от импортных поставок и расширили доступ пациентов к эффективным и качественным лекарственным средствам? Какую поддержку сейчас оказывает государство для развития фармацевтической отрасли?

– Для снижения зависимости от импортных поставок и расширения доступа пациентов к эффективным и качественным лекарствам необходимо разработать комплекс мер поддержки отечественного производства, особенно в отношении жизненно важных препаратов. Важным шагом в этом направлении является создание механизма гарантированных закупок, который позволит обеспечить стабильный спрос на локализованные препараты. Однако, к сожалению, в прошлом году тендер на закупку лекарств в рамках долгосрочного договора с "СК-Фармацией" был отменен, что ограничило возможность для фармацевтической отрасли внедрять новые препараты на рынок и локализовать их производство. В свою очередь это оказало негативное влияние на доступность необходимых лекарств для казахстанских пациентов. Кроме этого, крайне важно ежегодно формировать список жизненно необходимых препаратов, производство которых должно быть локализовано для лучшего обеспечения казахстанских пациентов. В настоящее время в этой области существует пробел.

Тем не менее мы видим множество позитивных инициатив со стороны правительства, особенно со стороны Министерства здравоохранения, в том числе инвестиционные проекты. Ключевым моментом является их успешная реализация и доведение до конечного исполнения. В противном случае нынешние проблемы приведут к еще большему дефициту доступа казахстанских пациентов к жизненно важным лекарственным средствам в ближайшие годы.

– Соблюдение нормативных требований в фармацевтической промышленности значимо для обеспечения безопасности и качества лекарств. Насколько важны комплаентность и этическое продвижение лекарств? Какие меры необходимы для их повышения?

– Фармацевтическая отрасль несет огромную ответственность в вопросах взаимодействия с медицинскими работниками и использования государственных финансовых ресурсов. В условиях охраны здоровья граждан и рационального использования государственных средств не может быть места для несоблюдения нормативных требований, неэтичного поведения или коррупции. Эти вопросы находятся на первом месте в нашей работе.

В компании SANTO соблюдение нормативных требований – один из главных приоритетов. Мы твердо уверены, что фармацевтические организации должны подавать пример в этой области, показывая свою приверженность высокому уровню ответственности и этики. Для нас крайне важно, чтобы наша деятельность соответствовала самым строгим стандартам как в плане качества продукции, так и в плане соблюдения всех регуляторных норм.

Мы гордимся тем, что правительство также признает важность этого вопроса, и с этим настроением мы работаем совместно с другими игроками отрасли для создания прозрачных и этичных практик. Обнадеживает тот факт, что вопросы ответственности за здоровье граждан и использование государственных средств становятся ключевым направлением работы нашей рабочей группы. Ведь укрепление ответственности за здоровье людей и эффективное использование бюджетных средств – это не только обязанность, но и наша общая задача.

– Какие законодательные или регуляторные изменения могут повлиять на отрасль в ближайшие годы?

– Что касается регулирования, в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) были введены изменения, направленные на повышение качества продукции и усиление контроля. Мы, как бизнес, полностью поддерживаем эти изменения. Однако крайне важно, чтобы в процессе трансформации все проекты по гармонизации были реализованы эффективно. В настоящее время гармонизировано только 17% продукции, что создает значительный риск для доступности лекарственных средств к 2026 году.

Существует два возможных решения: либо ускорить процесс гармонизации, что может негативно сказаться на качестве экспертизы, либо продлить этот процесс в структурированном формате. Мы считаем наиболее разумным предложенный органами ЕврАзЭС вариант продления процесса гармонизации на три года для всех стратегических и национально зарегистрированных препаратов, подающих заявки на гармонизацию до конца 2027 года. Это решение необходимо принять в ближайшие недели, чтобы обеспечить ясность в стратегии по гарантированию доступа к жизненно важным лекарственным средствам в Казахстане.

Вместе с тем мы должны учитывать опыт Европейского союза и других стран, где гармонизация является важным шагом к повышению качества и улучшению регистрации лекарственных средств. Однако в большинстве этих стран также предусмотрены специальные национальные процедуры, применяемые в особых ситуациях. В действующем законодательстве Казахстана такие нормы отсутствуют.

Хотя ЕврАзЭС является крупным союзом, каждая страна имеет свои специфические потребности. Поэтому необходимо выработать механизм, который обеспечит регуляторную независимость нашей страны при соблюдении общих правил союза. Моя личная рекомендация – создать национальную специальную процедуру регистрации при особых случаях. Она должна быть активирована на государственном уровне, чтобы сохранить независимость Казахстана в рамках общей политики Союза.

– Сейчас много говорят о необходимости дуального образования – расширения практической подготовки студентов в университетах и на фармацевтических предприятиях. Какие инициативы планируются в рамках рабочей группы для развития человеческого капитала в фармацевтической отрасли?

– Дуальное образование и расширение практической подготовки студентов в университетах и на фармацевтических предприятиях – важнейший аспект для развития человеческого капитала в фармацевтической отрасли. В условиях, когда технологии стремительно развиваются, необходимо, чтобы специалисты не только обладали теоретическими знаниями, но и имели практические навыки, которые можно применить непосредственно на рабочем месте. Это не только улучшает качество работы отрасли, но и способствует созданию конкурентоспособных кадров, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

В рамках рабочей группы мы планируем инициировать несколько проектов, направленных на развитие человеческого капитала, в том числе на создание образовательных программ и практик, которые будут интегрированы как в университетах, так и на фармацевтических предприятиях. Это включает стажировки, практические тренинги, а также программы для повышения квалификации уже работающих специалистов. Мы также будем работать над созданием условий для обмена опытом и привлечения международных экспертов, но при этом ключевой задачей остается обеспечение устойчивого роста и профессиональной подготовки местных кадров.

Считаем, что особое внимание стоит уделить тому, что, несмотря на необходимость привлечения иностранных специалистов для решения технических задач, в долгосрочной перспективе экспаты уйдут, а местные специалисты останутся. Поэтому важно создавать условия для их профессионального роста и повышения квалификации. Это в свою очередь поможет повысить независимость отрасли и укрепить ее устойчивость.