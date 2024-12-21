Президент назначил нового министра национальной экономики
Соответствующий указ, подписанный президентом, 21 декабря 2024 года опубликовали на сайте Акорды.
"Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в документе.
Также сообщается, что Серик Жумангарин освобожден от ранее занимаемой должности.
Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. В 1993 году окончил Московский энергетический институт по специальности "теплофизика", в 1997 году – Казахский государственный университет им. Е.А. Букетова ("экономика"), в 2013 году – Международную академию бизнеса (степень магистра делового администрирования).
Трудовую деятельность начал с должности коммерческого директора МЧП "Тынай" (1993-1994).
В разные годы работал вице-министром национальной экономики РК (01.2017-04.2019); членом коллегии Евразийской экономической комиссии от РК (с 21.05.2019), министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020); председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022).
С 2022 по 2023 год был заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан. С 2023 по 2024 год занимал должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.
21 декабря 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова. Он с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК.