Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики
Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 21 декабря 2024 года.
"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", – отмечено в публикации.
Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года. Окончил Казахскую государственную Академию управления в Алматы.
Трудовой стаж начинал с работы в Министерстве финансов РК (1997- 2003).
С 2013 по 2016 год был директором Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.
С 2016 по 2022 год был членом Совета директоров и председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".
С 2022 по 2023 год занимал должность председателя правления АО "Банк Развития Казахстана", а с 2023 по 2024 год являлся председателем правления АО "НУХ "Байтерек".
Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
20 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял Алию Юсупову. Глава государства поздравил ее с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики.