Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова. Он с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 21 декабря 2024 года.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", – отмечено в публикации.

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года. Окончил Казахскую государственную Академию управления в Алматы.

Трудовой стаж начинал с работы в Министерстве финансов РК (1997- 2003).

С 2013 по 2016 год был директором Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.

С 2016 по 2022 год был членом Совета директоров и председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".

С 2022 по 2023 год занимал должность председателя правления АО "Банк Развития Казахстана", а с 2023 по 2024 год являлся председателем правления АО "НУХ "Байтерек".

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

20 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял Алию Юсупову. Глава государства поздравил ее с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики.