В Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку

Автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге (Германия). Власти земли Саксония-Анхальт признали произошедшее терактом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание T-online. Сообщается, что водитель задержан. По информации полиции, погиб один человек. Однако ранее немецкие СМИ писали об 11 погибших.

Полиция подтвердила, что ярмарка закрыта, а на месте происшествия проводится масштабная операция правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Папу Римского хотели убить двумя терактами.

