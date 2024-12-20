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Мир

В Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку

В Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку: 11 человек погибли, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 00:36 Фото: pixabay
Автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге (Германия). Власти земли Саксония-Анхальт признали произошедшее терактом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание T-online. Сообщается, что водитель задержан. По информации полиции, погиб один человек. Однако ранее немецкие СМИ писали об 11 погибших. 

Полиция подтвердила, что ярмарка закрыта, а на месте происшествия проводится масштабная операция правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Папу Римского хотели убить двумя терактами. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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