На 15 млрд кубометров больше: что происходит на водохранилищах Казахстана

3 июня 2024 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана заявили, что в водохранилищах страны собрано 75 млрд кубометров воды. Как отмечают специалисты, это на 15 млрд кубометров больше, чем в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Причем, как уточнили в ведомстве, более 12 млрд из накопленной воды – паводковая.

Для сравнения в Министерстве подготовили данные за 2023 год. Тогда на всю сферу сельского хозяйства республики было использовано 14 млрд кубометров воды. А вся страна по итогам 2023 года использовала 24,4 млрд кубометров воды.

Отметим, что в общей сложности водохранилища Казахстана могут вместить 89 млрд кубометров воды.

Также сказано, что работа по сбору паводковой воды продолжается.

"В озеро Балхаш с начала паводковой ситуации на сегодня направлено 3,3 млрд кубометров воды, в Каспийское море около 6 млрд кубометров воды". Представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева

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