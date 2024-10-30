Открытие новых станций и интернет под землей: как изменится Алматинское метро

Алматинцы с нетерпением ждут, когда ветку метрополитена продолжат до нижней части города. Но некоторые жители отмечают, что в последнее время строительство идет недостаточно быстрыми темпами. Zakon.kz узнал, как обстоит ситуация с открытием новых станций в южной столице.

В августе 2022 года на площадке Региональной службы коммуникаций было объявлено, что строительство новой станции метро "Калкаман" будет закончено к 2025 году. Она появится по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова.

Также сообщили, что до 2026 года будут построены три станции протяженностью 5,2 км. Были начаты конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования.

В текущем месяце аким города Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением также затронул тему строительства метрополитена, отвечая на вопрос жителя Наурызбайского района. На замечание некоторых горожан, что слишком долго ведется строительство двух новых станций Алматинского метро "Калкаман" и "Барлык", градоначальник сказал следующее:

"Метро будет строиться. В этом году строительство велось не такими активными темпами. У нас главная задача – завершить прокладку линии до станции "Калкаман". Но при этом рассматривается расширение метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык", где появится новый транспортный пересадочный узел. Также готовится проект в западном направлении, а также в сторону аэропорта. Надеемся, что в следующем году все сдвинется, и мы сможем гораздо более высокими темпами строить метро". Ерболат Досаев

Он подчеркнул, что власти города уделяют серьезное внимание транспортной системе мегаполиса, и для развития общественного транспорта на 2025 год поставлены первоочередные задачи.

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КГП "Метрополитен" рассказали, когда планируется открытие первоочередных новых станций – "Калкаман" и "Барлык".

По словам специалистов, согласно графику производства работ, ввод в эксплуатацию станции "Калкаман" запланирован на 2026 год. А вот строительство станции "Барлык" находится на стадии разработки проектно-сметной документации. В метрополитене затруднились назвать точные сроки завершения строительства.

"На сегодня строительно-монтажные работы ведутся на станции "Калкаман" и по состоянию на октябрь текущего года по перегонным тоннелям пройдено порядка 1200 м. Работы по вентиляционным стволам завершены в полном объеме, вынос сетей газоснабжения, электроснабжения и телекоммуникаций завершен более чем на 90%", – уточнили в коммунальном государственном предприятии.

При этом сообщается, что, согласно Генеральному плану развития Алматы, трасса третьей очереди проходит в западном направлении от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

"Строительство третьей очереди первой линии метрополитена включает перегонные тоннели протяженностью 5,3 км и три станции вдоль проспекта Абая в западном направлении от станции "Калкаман" до проспекта Алатау, далее на север по проспекту Алатау до южной стороны проспекта Райымбека в районе рынка "Барлык". После Калкамана следующие станции будут расположены по проспекту Алатау возле акимата Наурызбайского района, вторая – на пересечении с перспективной улицей Толе би и третья – на территории рынка "Барлык", – сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

На уточнение, в связи с чем строительство Алматинского метрополитена затянулось, в пресс-службе предприятия отметили, что работы идут согласно графику производства.

Какой бюджет строительства новых станций?

На строительство станции "Калкаман" с начала производства работ было выделено порядка 15 млрд тенге. Как отметили в Управлении городского транспорта, бюджет будет определен после завершения разработки проектно-сметной документации.

Бюджет станций, которые будут запущены по линии от центра города до Международного аэропорта Алматы в восточном направлении, определят только после утверждения технико-экономического обоснования предпроектного этапа строительства объекта, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Но что же из себя представляет новая линия подземки, которая будет тянуться к воздушной гавани?

О планах по продлению метро до аэропорта

Фото: primeminister.kz

Известно, что будущая линия метро тоже подземная и протянется от действующей станции "Жибек Жолы" вдоль ул. Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, далее по ВОАД с переходом на Кульджинский тракт и с поворотом в аэропорт.

Всего планируют построить восемь станций:

№1 будет расположена рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева с организацией пересадочного узла на первую линию;

№2 – в районе Центрального парка культуры и отдыха;

№3 – вблизи пересечения улицы Кумай с ВОАД;

№4 – рядом со спорткомплексом "Халык Арена";

№5 – на территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу";

№6 – около ТРЦ "Апорт-2" и автосалоном;

№7 – в районе мкр. Нуршашкан;

№8 – недалеко от Международного аэропорта Алматы.

Планируется, что протяженность линии в двухпутном исполнении составит 14 км.

Конкурс на разработку технико-экономического обоснования проекта уже объявлен. Завершить его должны будут к сентябрю 2025 года. Таким образом, строить новую ветку подземки могут начать уже в 2027 году.

Перспективы развития линий метрополитена

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Плюсы эксплуатации метро имеют много преимуществ. Помимо ежедневного сокращения времени в пути, повышается уровень обслуживания общественного транспорта, а многие центральные городские зоны становятся более досягаемыми для многих жителей.

Плюсом реализации следующего этапа проекта по расширению сети сообщения метрополитеном является и создание новых рабочих мест в Алматы. Но пока власти города не могут назвать точных цифр по количеству новых трудовых позиций в метрополитене. Их количество будет рассчитано ближе к дате открытия.

Несомненно, с вводом новых станций ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим уже сегодня ведется работа по организации закупа новых составов.

"Развитие линий метрополитена, сроки проектирования и строительства, местонахождение и названия станций, прочие технико-экономические показатели будут определяться проектированием в дальнейшей перспективе. А также в порядке, установленном нормативно-правовыми актами действующего законодательства Казахстана в сфере архитектуры, градостроительства и строительства согласно Генеральному плану города Алматы до 2040 года, утвержденному правительством Республики Казахстан в 2023 году и находящемуся в открытом доступе. Новшества и новые технологии будут учтены во время проектирования станций". КГП "Метрополитен"

Мобильная связь и интернет

И здесь хорошие новости. Уже сейчас казахстанцам доступна сеть под землей во время поездки на метро. Правда, воспользоваться телекоммуникационными технологиями можно только в пилотном режиме и только на станции метро "Райымбек батыра".

Власти города обещают, что в дальнейшем планируют охватить сетью все станции метро.

"Сеть запущена в тестовом режиме. Работу по установке своих базовых станций производит одна из мобильных компаний. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех казахстанских сотовых операторов", – разъяснили в пресс-службе метрополитена.

21 сентября 2024 года в Алматы стало известно, что метрополитен сократит время движения поездов.