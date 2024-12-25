Учитель упал с высоты, наряжая новогоднюю елку: стало известно о его состоянии

Директор департамента организации медицинской помощи Гульнара Сарсенбаева 25 декабря 2024 года в кулуарах Мажилиса сообщила о состоянии учителя, который пострадал при украшении школьной елки в Семее, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на 25 декабря состояние пациента улучшается.

"Он в сознании, получает необходимую медицинскую помощь. Ему проводится все необходимое лечение. 21 декабря, в день получения травмы, была проведена операция. На сегодняшний день пациент не находится в реанимации, а переведен в отделение. Его состояние стабильное, он в сознании, получает лечение, и вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", – сообщила Гульнара Сарсенбаева.

На вопрос о возможности пациента вернуться к преподавательской деятельности Гульнара Сарсенбаева ответила, что говорить об этом пока рано – это будет зависеть от его состояния в будущем.



"Пациент сейчас проходит лечение и в дальнейшем будет направлен на реабилитацию. После этого его состояние будет оцениваться. Диагноз – черепно-мозговая травма. Сегодня четвертые сутки после операции. Пациент пришел в сознание, отвечает на все вопросы. Дальнейшая динамика будет отслеживаться. Все зависит от организма и того, насколько быстро он восстановится. Самое главное, что на данный момент пациент в сознании и отвечает на все вопросы, которые ему задают. Травма серьезная, и процесс восстановления требует времени", – сказала она.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. В итоге руководителя отдела образования города Семея освободили от занимаемой должности.

