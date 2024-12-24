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События

Какая погода ждет казахстанцев 25 декабря

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 18:11 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на среду, 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона.

"В связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, западе страны прогнозируется небольшой снег", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что по республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер –усиление ветра.

Ранее сообщалось, что в Алматы потеплеет до 4°C

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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