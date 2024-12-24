Какая погода ждет казахстанцев 25 декабря
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на среду, 25 декабря, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казгидромет", большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона.
"В связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, западе страны прогнозируется небольшой снег", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер –усиление ветра.
Ранее сообщалось, что в Алматы потеплеет до 4°C.
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