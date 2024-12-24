Какая погода ждет казахстанцев 25 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на среду, 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона.

"В связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, западе страны прогнозируется небольшой снег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер –усиление ветра.

Ранее сообщалось, что в Алматы потеплеет до 4°C.