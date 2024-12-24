Президентская елка в Акмолинской области: 200 детей стали участниками мероприятия

Во всех регионах Казахстана сегодня, 24 декабря, состоялись новогодние мероприятия, организованные от имени президента Республики Казахстан.

В Кокшетау главную елку области зажгли во Дворце детства и юношества Bolashaq sarayi. На торжество были приглашены около 200 детей из городов и районов области.

С наступающим Новым годом детей поздравил и. о. акима области Ельдос Рамазанов, который подчеркнул важность поддержки молодого поколения и выразил надежду на успешное развитие каждого из ребят.

Фото: УВП Акмолинской области

"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, молодое поколение сыграет решающую роль в развитии Казахстана и станет движущей силой прогресса. Мы, взрослые, создадим все условия для достижения ваших целей", – сказал Ельдос Рамазанов.

Фото: УВП Акмолинской области

12-летний Аркат Шарапов из села Жана Киима Жаксынского района является отличником учебы, победителем многих олимпиад и конкурсов. В новогоднем мероприятии такого уровня школьник принял участие впервые.

"Мы очень интересно проводим время. Успел подружиться с ребятами, приехавшими из разных уголков нашей области. Костюм батыра мне подготовила мама. Мне очень нравится. Новогодняя елка очень важна для меня, навсегда останется в моей памяти. Спасибо большое, что подарили нам такую радость", – сказал юный участник.

Фото: УВП Акмолинской области

В рамках программы состоялась церемония зажжения елки, хоровод и выступления сказочных героев, таких как Ер Тостик, Көк бөрі. Дети принимали участие в конкурсах костюмов и рассказывали стихи.

В завершение праздника от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева все участники получили новогодние подарки – денежные сертификаты на сумму 120 тыс. тенге и сладкие наборы.