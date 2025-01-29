Крушение самолета вблизи Актау: в Генпрокуратуре дело назвали непростым

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса 29 января 2025 года высказался о ходе расследования крушения самолета недалеко от Актау, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев заявил, что расследование продолжается.

"Следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, ждем результатов", – добавил он.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета.