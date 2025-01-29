#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.13
538.01
5.29
Общество

Крушение самолета вблизи Актау: в Генпрокуратуре дело назвали непростым

МЧС, Актау, крушение самолета , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 12:44 Фото: пресс-служба МЧС
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса 29 января 2025 года высказался о ходе расследования крушения самолета недалеко от Актау, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев заявил, что расследование продолжается.

"Следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, ждем результатов", – добавил он.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
МИД высказался о "слишком большой" территории для посольства США
Общество
12:48, Сегодня
МИД высказался о "слишком большой" территории для посольства США
Генпрокуратура об экстрадиции иностранных заключенных: На содержание расходуются большие средства
Общество
12:42, Сегодня
Генпрокуратура об экстрадиции иностранных заключенных: На содержание расходуются большие средства
Как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах
Общество
12:39, Сегодня
Как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: