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#Крушение самолета в Актау
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События

"Упал рядом с нами": сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения

&quot;Упал рядом с нами&quot;: сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:07 Скрин с видео очевидцев
Подстанция АО "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания) находится в нескольких сотнях метров от места, где произошла трагедия. Сотрудники подстанции, в тот момент занимавшиеся ремонтом, первыми поспешили на помощь к пострадавшим, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Измухан был одним из тех, кто первым пришел на помощь людям, пострадавшим при авиакатастрофе.

"Когда мы работали, мы видели, что самолет летит очень низко, но не обратили на это особого внимания, так как наша подстанция находится рядом с аэропортом, и самолеты тут, естественно, летают часто. Но когда услышали мощный грохот, поняли, что упал самолет. Мы сели в машины и поехали туда. Увидели, что самолет раскололся на две части. Внутри одной из частей были люди, они получили серьезные травмы", – рассказал Марат Измухан.

Пятнадцать сотрудников компании сразу же приступили к спасению людей.

"Одна из частей самолета горела, но мы туда не подходили. Я не считал, сколько мы вынесли людей, где-то человек 14-15. Они были зажаты между сидениями, мы разбивали кресла самолета, чтобы достать людей. У пассажиров были травмы головы, переломаны руки и ноги. Это было страшно. Но бояться было некогда, нужно было спасать людей. После нас приехали сотрудники ЧС, полиция, служба скорой помощи", – сказал Марат Измухан.

В компании отметили, что сотрудников обязательно наградят за проявленный героизм.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Кирилл Александров
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