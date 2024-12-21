#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Происшествия

В КНБ показали кадры ликвидации нарколаборатории в Костанайской области

наркотики, нарколаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:46 Фото: КНБ РК
Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали 15 декабря 2024 года в Костанайской области сотрудники регионального Департамента КНБ и прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

"В ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", – рассказали в пресс-службе КНБ.
наркотики, нарколаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 09:46

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Ранее сообщалось, что жителя Кокшетау оштрафовали за то, что он не сдал найденные наркотики. По материалам уголовного дела, в июле горожанин обнаружил пакет с 40 ампулами "Трамадола" и решил хранить их для собственного употребления.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО
Происшествия
10:02, Сегодня
С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО
Два крупных пожара потушили в зернохранилищах Акмолинской области
Происшествия
09:03, Сегодня
Два крупных пожара потушили в зернохранилищах Акмолинской области
52 иностранца чуть не замерзли в автобусе в Актюбинской области
Происшествия
07:20, Сегодня
52 иностранца чуть не замерзли в автобусе в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: