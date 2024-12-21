В КНБ показали кадры ликвидации нарколаборатории в Костанайской области

Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали 15 декабря 2024 года в Костанайской области сотрудники регионального Департамента КНБ и прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

"В ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", – рассказали в пресс-службе КНБ.

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Ранее сообщалось, что жителя Кокшетау оштрафовали за то, что он не сдал найденные наркотики. По материалам уголовного дела, в июле горожанин обнаружил пакет с 40 ампулами "Трамадола" и решил хранить их для собственного употребления.