Землетрясение произошло в 915 км от Алматы

Сейсмологи сегодня, 27 апреля 2024 года, зафиксировали землетрясение на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, подземные толчки были зарегистрированы в Восточно-Казахстанской области в 7:44.

"Эпицентр землетрясения расположен в 915 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 8.7. Магнитуда MPV – 4.0. Координаты эпицентра – 49.27° с. ш. 84.91° в. д. Глубина – 20 км", – говорится в сообщении.

Сейсмологи отметили, что на территории Казахстана сведений об ощутимости нет.

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24 апреля 2024 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. По информации сейсмологов, ощутимость составила 2 балла.