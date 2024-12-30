Ждать ли снега: погода в Алматы на ближайшие дни

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие дни в южной столице. Согласно данным РГП "Казгидромет", днем 31 декабря в городе вероятны осадки.

По данным гидрометцентра, в преддверии наступления Нового года в мегаполисе ожидается мокрый снег при плюсовой температуре.

"В связи с прохождением фронтальных разделов, в ближайшие три дня в отдельных частях города Алматы возможно выпадение снега", – рассказал инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

Также специалист сообщил, какая прогнозируется погода в Алматы в последующие дни.

31 декабря: переменная облачность, утром и днем временами осадки – мокрый снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C.

1 января: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

2 января: переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем 0+2°C.

3 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

Ранее специалисты рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025 года. По данным синоптиков, северные регионы страны окажутся под влиянием циклона.