Летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП
Фото: pixabay
29 декабря рейс SU-1971 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сменил маршрут, сообщает Zakon.kz.
Борт совершал рейс маршруту Фергана – Москва, но был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Ташкенте.
"Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа", – передает Telegram-канал "Новости Узбекистана".
Фото: Flightradar24
В этот же день в Южной Корее разбился пассажирский самолет, а у побережья эмирата Рас-эль-Хайма произошло крушение легкомоторного самолета.
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