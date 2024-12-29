#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП

Самолет, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 03:10 Фото: pixabay
29 декабря рейс SU-1971 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сменил маршрут, сообщает Zakon.kz.

Борт совершал рейс маршруту Фергана – Москва, но был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Ташкенте.

"Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа", – передает Telegram-канал "Новости Узбекистана".
Самолет, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 03:10

Фото: Flightradar24

В этот же день в Южной Корее разбился пассажирский самолет, а у побережья эмирата Рас-эль-Хайма произошло крушение легкомоторного самолета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Умер бывший президент США Джимми Картер
Мир
02:39, 30 декабря 2024
Умер бывший президент США Джимми Картер
Миллиардеры, чье состояние уменьшилось в 2024 году
Мир
02:22, 30 декабря 2024
Миллиардеры, чье состояние уменьшилось в 2024 году
С чем столкнутся дети "поколения Бета", рожденные с 2025 года
Мир
01:54, 30 декабря 2024
С чем столкнутся дети "поколения Бета", рожденные с 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: