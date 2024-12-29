Летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП

29 декабря рейс SU-1971 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сменил маршрут, сообщает Zakon.kz.

Борт совершал рейс маршруту Фергана – Москва, но был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Ташкенте.

"Причиной стало резкое ухудшение здоровья одного из членов экипажа", – передает Telegram-канал "Новости Узбекистана".

Фото: Flightradar24

В этот же день в Южной Корее разбился пассажирский самолет, а у побережья эмирата Рас-эль-Хайма произошло крушение легкомоторного самолета.