Касым-Жомарт Токаев подведет итоги года в обширном интервью
Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали 30 декабря анонсировал публикацию интервью президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По его словам, интервью будет опубликовано 3 января 2025 года в газете "Ана тілі".
"В интервью президент даст оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведет итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства.
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