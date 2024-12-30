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События

Касым-Жомарт Токаев подведет итоги года в обширном интервью

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 21:13 Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали 30 декабря анонсировал публикацию интервью президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, интервью будет опубликовано 3 января 2025 года в газете "Ана тілі". 

"В интервью президент даст оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведет итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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