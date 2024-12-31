Жена паралимпийского чемпиона Давида Дегтярева похвасталась дорогим подарком

24 декабря 2024 года казахстанский двукратный паралимпийский чемпион по пауэрлифтингу Давид Дегтярев женился на девушке по имени Валерия. Несмотря на то, что супруги торжество не афишировали, молодая жена изредка делится кадрами, сообщает Zakon.kz.

Ранее Валерия уже объясняла общественности, почему на ее странице почти нет совместных снимков с Давидом. По ее словам, лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные.

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Уже сегодня, 31 декабря, на странице в Instagram она разместила фото с большим пакетом от компании высокой моды Dior. В подписи к снимку значится лишь "Муж".

Фото: Instagram/stories/eap.va

Также Валерия опубликовала профессиональное фото со свидетельством о заключении брака и кольца.

Фото: Instagram/stories/eap.va



Кадры со свадебным кортежем пауэрлифтера из Атбасара появились в соцсетях 26 декабря 2024 года. Молодожены с удовольствием похвастались кольцами на безымянных пальцах.