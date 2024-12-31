Метель со снегом накроет Казахстан: в Астане и 12 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 12 областях Казахстана на 1-3 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Кызылординской области, 2 января на западе, севере, в центре области, 3 января ночью на западе, севере, востоке области ожидается гололед. 1 января на юге, в центре области, 2-3 января на западе, севере, востоке области ожидается туман. 1 января ветер юго-западный, южный днем на севере области 15-20 м/с, 2-3 января ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде 1 января временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается снег, метель, днем снег, метель, на юге, востоке области сильный снег. 1 января на западе области гололед, ночью на юге области туман. 2 января ночью на севере, востоке области снег, метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 3 января ночью ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем севере, востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 2-3 января на западе, севере, востоке области – туман. Ветер южный, юго-западный 1 января ночью в северной половине области 15-20, временами 23-28 м/с, днем 1, сутки 2-3 января 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с, днем 1, сутки 3 января временами 30 м/с и более.

Ночью на востоке, юге Улытауской области, днем на западе, севере области ожидается низовая метель. 1 января на севере, востоке, в центре области туман. 2-3 января на западе, севере, востоке области метель, гололед. 3 января днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег). 2-3 января на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 1 января днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с, 2-3 января 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане 1 января ожидается временами туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), временами туман, гололед, на севере, востоке области низовая метель. 2 января метель, гололед, туман. 3 января осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 1 января днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с, 2-3 января 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде 2 января метель, гололед, туман. 3 января осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман Ветер юго-западный 2-3 января 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с. 2 января ночью на западе, севере, юге области ожидаются метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. 3 января ночью ожидаются метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. 2-3 января на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 2 января ночью на западе, севере, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. 3 января ночью ожидается метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. 2-3 января на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 1 января ожидается метель. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

1-3 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 1-2 января на севере, юге, в горных районах области, 3 января в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 1-2 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 2 января порывы 23-28 м/с, 3 января в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 1-3 января временами ожидается туман. Ветер юго-западный 2 января утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

1 января ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. 2 января ожидается снег, метель, гололед, туман. 3 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-западный 1 января ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более, 2 января 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более, 3 января 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Петропавловске 1 января днем ожидается метель. Ветер южный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. 2 января ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. 3 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.



В Астане 2 января ожидается снег, метель, гололед, туман. 3 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный днем 1 января, сутки 2 января порывы 15-20 м/с, 3 января 15-20, временами порывы 23 м/с.

1 января на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау 1 января ночью ожидается гололед.

1 января в Акмолинской области ожидается небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области снег, метель. 2 января ожидается снег, метель, гололед, туман. 3 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 1 января ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, 2 января 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более, 3 января 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Кокшетау 1 января временами ожидается низовая метель. 2 января ожидаются снег, метель. 3 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный днем 1 января, сутки 2-3 января порывы 15-20 м/с.

3 января в Павлодарской области ночью ожидается снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня Нового года, можно узнать здесь.

