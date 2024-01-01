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Токаев поздравил президента Кубы с Днем освобождения

Касым-Жомарт Токаев, Мигель Марио Диас-Канель Бермудес Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с Днем освобождения, сообщает Zakon.kz.
"Ваша страна, превыше всего ценящая суверенитет и равенство, сегодня добивается значительных успехов в укреплении своей политической и экономической стабильности и международного авторитета. Желаю Вашим соотечественникам и впредь последовательно идти к достижению заветных целей. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие с Кубой, ближайшим и надежным партнером Казахстана в Карибском бассейне, будет и в дальнейшем углубляться во благо наших народов", – говорится в телеграмме.

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