Токаев поздравил президента Кубы с Днем освобождения

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с Днем освобождения, сообщает Zakon.kz.

"Ваша страна, превыше всего ценящая суверенитет и равенство, сегодня добивается значительных успехов в укреплении своей политической и экономической стабильности и международного авторитета. Желаю Вашим соотечественникам и впредь последовательно идти к достижению заветных целей. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие с Кубой, ближайшим и надежным партнером Казахстана в Карибском бассейне, будет и в дальнейшем углубляться во благо наших народов", – говорится в телеграмме. Материал по теме Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам Токаев пожелал кубинскому коллеге успехов в его ответственной деятельности, а дружественному кубинскому народу – благополучия. Читайте также Токаев поздравил президента Словакии с Днем образования

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