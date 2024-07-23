Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником – Днем революции, сообщает Zakon.kz.
Об этом передает Акорда.
"С удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и многогранном взаимном сотрудничестве. Убежден, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь поступательно развиваться во благо наших народов", – говорится в телеграмме.
Глава нашего государства пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Египта – благополучия и процветания.
21 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Филиппу по случаю Национального дня Королевства Бельгии.
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