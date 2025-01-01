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События

Илья Ильин записал семейное видео с дочкой и рассказал, как отметил Новый год

Илья Ильин поздравил подписчиков с Новым годом, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 23:45 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин записал семейное видео для поклонников и рассказал о том, как отметил Новый год, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился в Instagram. По словам спортсмена, с супругой и дочерью они провели новогоднюю ночь у его родителей, где поставили цели и задачи на 2025 год, а также "подвели черту итогов 2024 года". Ильин отметил, что год дался им непросто в связи с рождением малышки и началом его бизнес-карьеры. А затем он поблагодарил подписчиков за поддержку.

"Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы с нами, за то, что вы цените, уважаете нас, нашу семью, любите нас, радуете нас своими комментариями, лайками, даете нам обратную, добрую связь, поддерживаете нас. Спасибо вам большое. И вам хочу пожелать в 2025 году идти вперед, ставить свои цели, задачи. (...) А завтра на тренировку – отрабатывать оливье, гуся, жульен, самый любимый в жизни моей жены. Всем доброй ночи", – сказал Ильин.

Подписчики в комментариях поздравили семью с Новым годом и пожелали им счастья, здоровья и благополучия.

Напомним, Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у супругов родилась дочь, которую они назвали Аили. 29 октября 2024 года 10-месячная дочь Ильи Ильина сказала первое слово.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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