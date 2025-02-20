Илья Ильин провел дочке обряд тусау кесу

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин с женой Татьяной 20 февраля празднуют годик их дочки Аили. В этот день они решили провести ей обряд тусау кесу, сообщает Zakon.kz.

Видео с мероприятия опубликовала казахстанская журналистка и предпринимательница Динара Сатжан, которая и разрезала путы на ногах девочки, пожелав ей удачи, хороших и добрых людей в жизни, чтобы страна гордилась ей и ее успехами.

Отметим, что в конце белой дорожки Аили выбрала сначала медицинский стетоскоп, а чуть позже – микрофон.

Тусаукесер (тусау кесу) – казахская традиция разрезания пут, один из важных обрядов у казахов. Разрезание пут на ногах ребенку делается, чтобы его дальнейшая дорога в жизни была легкой и светлой. Разрезает путы заранее выбранный семьей человек – энергичный, с положительными качествами и большими жизненными достижениями. Считается, что дальнейший путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы.

Первые шаги дочка семьи Ильиных Аили сделала в 11 месяцев и 9 дней. Этим радостным событием спортсмен поделился с подписчиками, записав видео.