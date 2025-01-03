Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опроверг информацию о том, что он якобы планирует возглавить ООН в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В ходе интервью с главой государства журналист издания "Ана тілі" рассказал о распространившейся в соцсетях информации, что Токаев якобы планирует возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим будут проведены досрочные президентские выборы.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию Казахстана на много лет вперед, которые я намерен реализовать", – ответил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан с точки зрения своего географического расположения, а также экономического потенциала и современной геополитики, рассматривается большинством государств мира как страна, имеющая стратегическое значение. Поэтому с нами хотят поддерживать дружественные отношения не только традиционные партнеры, но и страны даже африканского континента.

"На Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой. Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего, к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как "общего дома всего человечества", безальтернативной и универсальной организации", – пояснил Токаев.

В то же время. он отметил, что как глава государства ежедневно занимается вопросами внутренней политики, считая эту работу абсолютно необходимой.

"Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу", – резюмировал президент.

Ранее Токаев высказался о возможности досрочных парламентских выборов в Казахстане, а также оценил работу правительства.