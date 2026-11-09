Более 744 авто развернули на трассах Казахстана: названа причина

На республиканских трассах Акмолинской области из-за непогоды полицейские развернули более семи сотен автомобилей на летней резине, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 ноября 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"В связи с ухудшением погодных условий сотрудники полиции Акмолинской области работают на республиканских автодорогах в усиленном режиме. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 8-9 ноября на нескольких участках автомобильных дорог региона вводились временные ограничения движения для транспортных средств, оборудованных летними шинами. В частности, ограничения действовали на автодорогах Астана – Щучинск, Астана – Шидерты – Павлодар и Кокшетау – Атбасар.

Кроме того, на отдельных участках республиканских трасс был снижен скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий.

"В рамках обеспечения безопасности дорожного движения полицейские развернули более 744 автомобилей, оборудованных летними шинами, не допустив их дальнейшего движения на республиканских трассах. Принятые меры направлены на предупреждение аварийных ситуаций и защиту всех участников дорожного движения". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что ранее сотрудники полиции неоднократно предупреждали водителей о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдения мер безопасности в условиях ухудшения погоды.

"Несмотря на профилактические обращения, некоторые водители продолжали выезжать на трассы на неподготовленных к зимним условиям автомобилях". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В связи с этим Департамент полиции региона вновь призывает водителей ответственно относиться к вопросам безопасности:

своевременно менять летние шины на зимние,

учитывать погодные условия при планировании поездок,

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

"Перед выездом в путь необходимо уточнять актуальную информацию о состоянии дорог и действующих ограничениях. В условиях непогоды даже привычный маршрут может стать опасным", – предупредили водителей.

Ранее водителям сообщили, что 9 ноября 2026 года осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в четырех регионах Казахстана, в том числе и в Акмолинской области.