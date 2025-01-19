#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
События

Еще одну трассу закрыли в Казахстане

закрытие движения на трассе в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 23:31 Фото: Zakon.kz
19 января 2025 года в 23:00 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий на трассе введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, движение перекрыто на участке автодороги Астана – Петропавловск км 18-232, участок от Астаны до Щучинска.

В связи с ухудшением погодных условий в ВКО было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения. В регионе густой туман, нулевая видимость и угроза схода снежных лавин.

Отметим, что в 17 областях Казахстана на 20 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Метель, туман и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
События
20:42, Сегодня
Метель, туман и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
Две республиканские трассы закрыли в Казахстане
События
20:33, Сегодня
Две республиканские трассы закрыли в Казахстане
Штормовое предупреждение на 19 января затронуло почти весь Казахстан
События
22:43, 18 января 2025
Штормовое предупреждение на 19 января затронуло почти весь Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: