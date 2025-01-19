Еще одну трассу закрыли в Казахстане

19 января 2025 года в 23:00 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий на трассе введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, движение перекрыто на участке автодороги Астана – Петропавловск км 18-232, участок от Астаны до Щучинска.

В связи с ухудшением погодных условий в ВКО было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения. В регионе густой туман, нулевая видимость и угроза схода снежных лавин.

Отметим, что в 17 областях Казахстана на 20 января объявили штормовое предупреждение.