Право

Правила аттестации профессиональных противопожарных служб утвердили в Казахстане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:01 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 20 августа 2025 года утвердил Правила аттестации профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности, проведению аварийно-спасательных работ, сообщает Zakon.kz.

Аттестация профессиональных противопожарных служб проводится с целью определения их соответствия разрешительным требованиям, предъявляемым к профессиональным противопожарным службам.

Аттестация профессиональных противопожарных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах осуществляется ведомством уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Для получения аттестата профессиональных противопожарных служб (ППС) юридические лица подают в Комитет противопожарной службы МЧС РК (услугодатель) электронное заявление об аттестации через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-Лицензирование".

Какие документы и сведения требуется представить:

  • электронный запрос, подписанный ЭЦП услугополучателя;
  • электронные копии актов технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров;
  • электронные копии свидетельств об окончании курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональной противопожарной службы.

Сведения о государственной регистрации юридического лица, наличии транспортных средств (при указании услугополучателем регистрационного номера транспортного средства и номера свидетельства регистрации транспортного средства), наличии прав на использование объекта для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения (при указании услугополучателем кадастрового номера недвижимости), наличии водительских удостоверений у работников (при указании услугополучателем индивидуальных идентификационных номеров работников), об обязательном техническом осмотре транспортных средств, образовании и трудовой деятельности работников (при указании услугополучателем ИИН работников) услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В "личный кабинет" услугополучателю направляется информация о статусе рассмотрения заявления на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

В течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяется полнота представленных документов. В случае предоставления услуполучателем полного пакета документов для получения аттестата ППС исполнитель услугодателя в течение четырех рабочих дней рассматривает документы на предмет соответствия разрешительным требованиям.

Срок рассмотрения документов и принятия решения по ним составляет шесть рабочих дней со дня регистрации заявления.

Услугодатель в указанный срок уведомляет заявителей о своем решении по аттестации с одновременной выдачей соответствующего аттестата с указанием вида противопожарной службы – с выездной и/или без выездной техники в наименовании ППС либо о мотивированном отказе в аттестации.

Основаниями для отказа являются:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов и объектов, необходимых для оказания государственной услуги разрешительным требованиям, предъявляемым к профессиональным противопожарным службам;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • представление неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия.

Результаты аттестации вносятся в Журнал регистрации ППС.

Документы, представленные для проведения аттестации ППС, а также ее результаты формируются в дело.

Действие аттестата прекращается по следующим основаниям:

  • представление ППС заявления (в произвольной форме) с просьбой о прекращении действия аттестата;
  • ликвидация юридического лица.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили требования к негосударственным противопожарным службам.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
