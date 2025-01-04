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События

Землетрясение произошло на северо-востоке от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 18:12 Фото: wikimedia
4 января 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. Эпицентр находился в 420 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 12:05. 

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 420 км на северо-восток от Алматы", – говорится в сообщении. 

2 января сообщалось о землетрясении, которое зафиксировали в 192 км от Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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