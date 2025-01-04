Землетрясение произошло на северо-востоке от Алматы
Фото: wikimedia
4 января 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. Эпицентр находился в 420 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, землетрясение зафиксировано в 12:05.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 420 км на северо-восток от Алматы", – говорится в сообщении.
2 января сообщалось о землетрясении, которое зафиксировали в 192 км от Алматы.
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