Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

В четырех областях Казахстана введены ограничения движения на республиканских автодорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

5 января 2025 года в 00:00 на участках автодороги республиканского значения вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта.

Планируемое открытие движения – 05 января 2025 года в 08:00 часов.

В Кызылординской области:

Шымкент – Самара км. 1240-1357, уч. гр. Актюбинской обл. – г. Аральск.

В Актюбинской области:

Шымкент – Самара км. 776-1240, уч. г.Актобе-гр.Кызылординской области.

Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай км. 0-234, уч. п. Карабутак – гр. Костанайской области.

В Костанайской области:

Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай" км. 234-310, уч. гр. Актюбинской области –с. Адаевка.

Планируемое открытие движения – 5 января 2025 года в 6:00.

Вместе с тем, 4 января в 23:30 в Жамбылской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238 (участок с. Отар – с. Кайнар).

Планируемое открытие движения – 5 января 2025 года в 8:00.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-6 января 2025 года.

