Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
В четырех областях Казахстана введены ограничения движения на республиканских автодорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
5 января 2025 года в 00:00 на участках автодороги республиканского значения вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта.
Планируемое открытие движения – 05 января 2025 года в 08:00 часов.
В Кызылординской области:
- Шымкент – Самара км. 1240-1357, уч. гр. Актюбинской обл. – г. Аральск.
В Актюбинской области:
- Шымкент – Самара км. 776-1240, уч. г.Актобе-гр.Кызылординской области.
- Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай км. 0-234, уч. п. Карабутак – гр. Костанайской области.
В Костанайской области:
- Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай" км. 234-310, уч. гр. Актюбинской области –с. Адаевка.
Планируемое открытие движения – 5 января 2025 года в 6:00.
Вместе с тем, 4 января в 23:30 в Жамбылской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238 (участок с. Отар – с. Кайнар).
Планируемое открытие движения – 5 января 2025 года в 8:00.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-6 января 2025 года.
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