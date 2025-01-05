Осадки и похолодание: прогноз погоды в Алматы на ближайшие дни

Синоптики рассказали жителям и гостям южной столицы, какую погоду ожидать с 5 по 10 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в ближайшие дни ожидаются существенные осадки, а температура воздуха станет понижаться.

"К 6 января по территории страны начнет распространяться холодная воздушная масса, показания термометров понизятся, пройдет снег. Южные, юго-восточные регионы окажутся под влиянием фронтальных разделов южно-каспийского циклона, с которым ожидаются осадки в виде дождя и снега. На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе от +3°C до -12°C, днем от +3°C до -8°C. На востоке ночью до -10-25°C, днем до -5-13°C, на юге, юго-востоке основной фон температуры ночью от 0°C до -10°C, в горных районах -13-20°C. Днем от +8°C до -3°C, в горных районах до -3-8°C". РГП "Казгидромет"

5-6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C.

8 января: облачно, осадки, временами сильные (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0+2°C.

9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем -3-5°C.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что североатлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду западных, северо-западных и северных регионов республики. В зоне его фронтальных разделов прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.