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Политика

Токаев сменил посла Казахстана в Японии

Токаев сменил посла Казахстана в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 09:03 Фото: gov.kz
12 декабря 2024 года президент назначил нового посла Казахстана в Японии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда.

"Указом главы государства Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике", – сказано в сообщении.

Другим указом главы государства Сабр Есимбеков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.

Ерлан Баударбек-Кожатаев родился в 1967 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.Ломоносова (Российская Федерация); Институт японского языка (Кита-Урава, Япония); Окинавский международный центр (Япония). Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В разные годы работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки МИД РК; первым секретарем, советником Посольства РК в Японии; послом РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии; постоянным представителем РК в Фонде Азия-Европа (ASEF) со штаб-квартирой в Сингапуре

2016-2021 гг – чрезвычайный и полномочный посол РК в Японии. С мая 2021 года работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Греческой Республике.

В сентябре 2024 года глава государства сменил посла в Швеции. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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